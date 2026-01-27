賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

▲總統賴清德接受民視政論節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家。對此，總統賴清德27日受訪時，點名副院長鄭麗君、政委楊珍妮，以及各部會的同仁的努力。他還提到過去擔任立委、駐美國大使的副總統蕭美琴，在過去幾年所累積的經驗，在這次談判中幫了大忙，好比她畫龍點睛，幫談判方案取名「黃金計劃」，獲得美國政府的肯定。

談起這次台美關稅談判，賴清德表示，他非常感謝整個談判的團隊，包括鄭麗君、楊珍妮，還有其他相關部會的同仁，當然也感謝，蕭美琴副總統，還有行政院卓榮泰院長等人，大家共同都是一個團隊。

賴清德也坦言，正因為台灣的科技跟產業的實力，做為台灣談判團隊的後盾，所以才有今天的結果。他更特別點名蕭美琴，過去擔任過立委，也擔任過台灣駐美國大使，在這幾年累積的經驗下，在這一次的談判當中幫了大忙，好比說蕭美琴特別畫龍點睛，幫台灣送出去的談判方案，取了一個名字叫「黃金計畫」，這贏得了美國政府的肯定。

另外，賴清德說，卓榮泰則是全程掌握，從川普總統競選的時候，到美方提出對等關稅，都是全程掌握也全員投入，甚至全盤考量，從國內、國外到公私部門的情況，最後全力以赴。

賴清德指出，川普是去年（2025年）4月2號提出對等關稅，但卓榮泰率領的行政團隊，在4月4號就提出照顧方案，受美國對等關稅影響的中小企業的照顧方案，當時是提出880億，後來他跟卓榮泰分別跟產業界座談，把這個金額修正到930億。

賴清德表示，他們也劃定了四個目標，包括人才的培育、研發升級的獎勵，以及安定就業，如果因為訂單一時出了問題，員工沒有工作，企業不需要資遣員工，政府會給員工薪水補助；第四個則是金融協助。

賴清德表示，鄭麗君這次擔任談判團隊的團長，她非常地用心，她提出了「台灣模式」，這是有別於韓國跟日本的模式，台灣模式簡單地講，就是拿台灣的科技產業跟台灣的製造業做後盾，然後去跟美國談判，取得15%沒有疊加的對等關稅。

賴清德指出，要知道以前台灣對美國的關稅是比日本、韓國、歐盟高，還有簽自由貿易協定，像南韓的稅就比台灣低，但是現在拉平了；第二部分，台灣對美國的貿易順差，也就是美國對台灣的貿易逆差比較高，美國對日本、韓國的貿易逆差比較低。

賴清德表示，第三是台灣付出的代價比較小，像日本承諾是5500億美金，韓國承諾是3500億美金，而且要投資在哪裡，是由美國政府跟韓國的政府大家共同商定，日本對美國的投資，是由美國組一個委員會來決定，如果有獲利的話，就是說在還沒有攤本之前各拿50%，可是攤本之後九成利益是歸美國政府所拿到。

賴清德表示，台灣模式也贏得美國的支持就是雙向投資，台灣籌組台灣的國家隊投資美國，美國未來也會有國家隊投資台灣，這是一個雙向投資，所以有助於未來平衡台美貿易的逆差以外，也有助於未來台美經貿的投資，產業的進一步合作。