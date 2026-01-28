　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白拒審總預算152天　賴清德喊話朝野：勿讓政黨利益凌駕國家發展

▲▼民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（28日）召開中執會，據轉述，民進黨主席賴清德致詞時表示，總預算、國防特別條例至今遲遲未審，呼籲朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

據轉述，賴清德指出，本週五將是立法院這會期的最後一天，然而，攸關民生、經濟、地方建設、社會福利等多項政策推動的「中央政府總預算案」，以及強化國家安全的「國防特別條例草案」，仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查。

賴清德直言，行政院依據憲法第51條的規定，早已在去年8月29日，將今年度的「中央政府總預算案」函送立法院審議，但令人遺憾的是，至今已超過五個月、152天仍舊尚未付委進行審查。同樣的，「國防特別條例」的草案，也早已在去年11月27日送交立法院，昨天又遭到在野黨第十度封殺，仍卡關在程序委員會中，直到今日，也是超過兩個月、63天，無法進入實質審議。

賴說明，今年度的「中央政府總預算案」，涵蓋AI產業發展、整體經濟動能提升、防災治水等國家經濟發展所需預算，也包括因應少子女化對策、長照3.0政策等人民生活的經費支出。若總預算案持續無法付委並完成審查通過，恐怕不僅將對民生經濟造成實質衝擊，更可能讓台灣在AI人工智慧浪潮與全球經貿競爭下，錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位。

賴清德也提到，另一方面，目前全球民主陣營正積極應對威權主義擴張，持續強化國家防衛能力、提升國防預算，台灣身處印太第一島鏈，不僅要擔起守衛民主前線的使命，更是肩負維護區域穩定的重任。

國防部份，賴清德強調，因此，面對中國企圖改變台海現狀的威脅日益升高，台灣必須具備足以捍衛國家安全、維護印太安定的防衛能力，持續提升整體國防力量，向國際社會展現守護民主自由的決心。唯有我們願意守護自己，才能獲得國際社會的支持與協助。

賴清德表示，政府提出「國防特別預算」，正是為了用於對美軍事採購與國防自主，大幅強化不對稱作戰能力，讓國軍站在第一線，能無畏無懼地捍衛國家與人民的安全。正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所銘刻的「自由不是免費的」， 台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性。

賴清德指出，因為唯有擁有堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，才能確保印太區域的穩定，並守護台灣民主自由永續。賴清德強調，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

賴清德呼籲，立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴清德國防特別預算中央總預算立法院國家安全民進黨國民黨民眾黨

