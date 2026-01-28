　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

▲總統賴清德、前總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德、前總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

媒體人李艷秋27日以「最近少惹賴清德，他心情不好」為題發文點出4件事，包含「Alex Honnold 攀台北101，賴平白被罵一頓」、「前任陰魂不散」、「陳亭妃初選勝出」、「老柯頑抗至今」，更直言蔡英文擺明不信賴、再惹柯建銘不開心，通過彈劾總統案也不是夢，心情會好嗎？對此，前立委蔡正元表示，蔡英文退而求其次，可以維持影響力，進而說不定2028年就出來跟賴清德初選，2028若賴民調很差，蔡出來初選公平吧？這個時候就會出現「蔡英文、賴清德大戰2.0」。

蔡正元於節目《中天辣晚報》表示，現在真的是賴清德自找的，賴清德的副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰，人家台北101弄的好好的，偏偏要講成「台灣101」，被笑翻了，巴黎聖母院要改成「法國聖母院」、東京鐵塔要改成「日本鐵塔」是嗎？沒看過這麼無聊的事，自己不曉得賴清德在計較什麼東西。

蔡正元認為，前總統蔡英文退而求其次，可以維持帶領民進黨的影響力，進而說不定2028年就出來跟賴清德初選，法律沒有規定不能當3任，只說不能連任而以，所以2028賴清德民調很差，蔡出來初選公平吧？因為當年蔡英文民調很差，賴清德也跑出來跟蔡選，這個時候就會出現「蔡英文、賴清德大戰2.0」。

蔡正元也提到柯建銘，他表示，民進黨要找到這種角色當總召還真的不容易，總召要管所有立委、所有法案策略，要很有政治經驗。

蔡正元說，柯建銘現在一肚子氣，大罷免失敗，柯建銘會覺得賴清德找曹興誠搞的，失敗了通通推給自己、總統不承擔，所以兩人關係不是很理想，結果賴清德要柯建銘下台，但柯不願意，民進黨內還有誰敢跟柯選總召？柯建銘可是民進黨幾朝元老，輩分絕對比賴清德高。

蔡正元強調，賴清德本來想扶持當總召的人不敢選，然後蔡英文又在旁邊聒噪，意思是賴不會治國、綠能弊案不好好處理，現在台北101又捧紅蔣萬安，賴清德心裡面又更疙瘩了，也找不到人去選台北。

▼前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

▲▼前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

01/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家。總統賴清德27日接受媒體專訪時，回憶過去這一年來，整個行政團隊、談判團隊開會因應的過程；談判團隊在美國，其他在台灣的成員，也在半夜緊盯談判過程；而府方也釋出2張照片，是去年夏天時，賴清德在官邸召開會議，請談判團隊吃芒果的照片。

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

白營提軍購版本　賴清德：專業不宜越俎代庖！T-DOME會不會破洞？

白營提軍購版本　賴清德：專業不宜越俎代庖！T-DOME會不會破洞？

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

蔡正元賴清德蔡英文柯建銘民進黨

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

