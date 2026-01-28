蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

▲總統賴清德、前總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

媒體人李艷秋27日以「最近少惹賴清德，他心情不好」為題發文點出4件事，包含「Alex Honnold 攀台北101，賴平白被罵一頓」、「前任陰魂不散」、「陳亭妃初選勝出」、「老柯頑抗至今」，更直言蔡英文擺明不信賴、再惹柯建銘不開心，通過彈劾總統案也不是夢，心情會好嗎？對此，前立委蔡正元表示，蔡英文退而求其次，可以維持影響力，進而說不定2028年就出來跟賴清德初選，2028若賴民調很差，蔡出來初選公平吧？這個時候就會出現「蔡英文、賴清德大戰2.0」。

蔡正元於節目《中天辣晚報》表示，現在真的是賴清德自找的，賴清德的副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰，人家台北101弄的好好的，偏偏要講成「台灣101」，被笑翻了，巴黎聖母院要改成「法國聖母院」、東京鐵塔要改成「日本鐵塔」是嗎？沒看過這麼無聊的事，自己不曉得賴清德在計較什麼東西。

蔡正元認為，前總統蔡英文退而求其次，可以維持帶領民進黨的影響力，進而說不定2028年就出來跟賴清德初選，法律沒有規定不能當3任，只說不能連任而以，所以2028賴清德民調很差，蔡出來初選公平吧？因為當年蔡英文民調很差，賴清德也跑出來跟蔡選，這個時候就會出現「蔡英文、賴清德大戰2.0」。

蔡正元也提到柯建銘，他表示，民進黨要找到這種角色當總召還真的不容易，總召要管所有立委、所有法案策略，要很有政治經驗。

蔡正元說，柯建銘現在一肚子氣，大罷免失敗，柯建銘會覺得賴清德找曹興誠搞的，失敗了通通推給自己、總統不承擔，所以兩人關係不是很理想，結果賴清德要柯建銘下台，但柯不願意，民進黨內還有誰敢跟柯選總召？柯建銘可是民進黨幾朝元老，輩分絕對比賴清德高。

蔡正元強調，賴清德本來想扶持當總召的人不敢選，然後蔡英文又在旁邊聒噪，意思是賴不會治國、綠能弊案不好好處理，現在台北101又捧紅蔣萬安，賴清德心裡面又更疙瘩了，也找不到人去選台北。

▼前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）