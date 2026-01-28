　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爬101千萬酬勞！霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

▲霍諾德花了91分鐘徒手攀登台北101，全世界都見證這歷史一刻。（圖／Netflix提供）

網搜小組／劉維榛報導

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）爬上101據傳可獲千萬酬勞，但本尊根本毫不在意這些錢！「嗚咪醫師」吳明穎好奇查背景後發現，霍諾德早在2012年成立基金會，長年捐出三分之一收入投入太陽能與偏鄉能源計畫，把錢變成無數家庭的一盞燈，忍不住驚嘆「難怪他身上有一種很稀有的乾淨氣息！」

醫師吳明穎在Threads表示，霍諾德成功爬上101頂端，外界盛傳他將可獲得50萬美元，即約新台幣1579萬元酬勞，但許多人感到訝異，「怎麼可能，這比很多明星運動員的出場費還低？」

比賺錢更重要的事　霍諾德用人生示範

好奇心驅使下，吳明穎進一步查了霍諾德背景，赫然發現他早在2012年就成立霍諾德基金會（Honnold Foundation），長期捐出自己年收入的1/3，投入全球太陽能、能源可近性計畫。

吳明穎也感性形容，霍諾德是「把錢變成別人家裡的一盞燈、孩子晚上的一頁作業、偏鄉的一次充電」，也難怪每次看到霍諾德的身影，都會有一種很罕見、很乾淨的氣息，這次成功攀上101的創舉，更是讓世界看見台灣。

底下網友也紛紛暖回，「特地找了他的訪談觀看，除了語言中透露的沉穩魅力氣質，眼神跟氣場真的不是一般人，感覺已經把心流當成心情一樣可以隨意調整了，太稀有的人類」、「我有這種令人驕傲的另一半，就算他賺很少但如此有魅力，我完全不會管他賺多少都會以他為榮」、「看他明眸有神，笑容中散發一股自信，就感覺是位直爽善良的人」、「很稀有的乾淨氣息 ！真的，說得太對了」、「他是溫暖的慈善家」、「真的，很純真的靈魂」。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德生活極簡、低調行善。（圖／記者李毓康攝）

事實上，霍諾德受訪時強調，他攀登台北101不是為了錢，就算沒有電視轉播、沒有酬勞，只要管理單位同意，他也願意免費去爬。

此外，他也曾被問到「職業攀岩者平常在做什麼？在上班嗎？」霍諾德解答，其實職業攀岩者都沒怎麼在工作，有的人專注於比賽，靠獎金養活自己。而大部分的職業攀岩者是靠贊助商維生，像是服飾、器材品牌簽約，每年需配合出席規定次數的活動，包括專題演講、技術分享會等，或者出版書籍、編寫攀岩指南，以及擔任嚮導帶領團體進行攀岩體驗。

霍諾德年收入1/3全捐　為偏鄉帶來光明

外界估算，霍諾德淨資產估計約為200萬美元（約新台幣6250多萬元），而他本人生活極其節儉，每年會將1/3收入捐贈給該基金會，致力於讓邊緣社區主導再生能源轉型，透過太陽能解決全球能源貧困問題。

霍諾德基金會官網提到，當時他住在改裝廂型車中四處攀岩，在完成Chad（查德）與 Borneo（婆羅洲）探險後，開始研究環保與能源議題，最終聚焦太陽能，這項技術既實用又具普適性，能為偏遠家庭帶來光明，也能提升城市永續發展。

※本文獲得「嗚咪醫師吳明穎」授權提供。

01/26 全台詐欺最新數據

精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳
快訊／高畑充希生了！　岡田將生當爸發聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

從追人次到拼感動　王全玉、楊勝評：台灣觀光轉型應重價值與體驗

霍諾德攀101酬勞8位數！資深媒體人分析「難度+風險」：有點低價

今晚明晨最冷「低溫探10度」　周末雨區再擴大

尾牙「最想要獎品」不是現金、iPhone？一獎項大票心動：羨慕

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

一堆煩惱！黃大米曝「消業障祕法」秒燦笑　大票人認證：超療癒

好市多新制「熟食區限會員進入」台灣官方證實！一票讚：早該這樣

難得去五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：一路衝到廁所

台北燈節第二IP搶先曝光？觀傳局釋出角色剪影　網友嗨喊竟跟泡泡瑪特合作

高鐵去年12月旅運創新高　估今年3月累計破10億人次

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

牽車護身障者過馬路　最暖國中弟現身

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑

2童看IMAX電影吵整場！美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　網爆共鳴：太丟臉

霍諾德徒手攀101遭外媒痛批！Netflix直播挨轟「缺責任感」

霍諾德徒手攀101遭外媒痛批！Netflix直播挨轟「缺責任感」

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，在91分鐘內成功登頂，由Netflix進行全球直播，千萬人同步收看。然而，此行為隨即引發外媒激烈批評，質疑這種高風險的行為是否會造成模仿效應。

霍諾德吃鼎泰豐「巧克力小籠包」爆紅　甜點還有豆沙、芋泥口味

霍諾德吃鼎泰豐「巧克力小籠包」爆紅　甜點還有豆沙、芋泥口味

霍諾德爬101　鍾沛君揭Netflix是關鍵

霍諾德爬101　鍾沛君揭Netflix是關鍵

霍諾德99%吃素攻下101　減重醫曝原因

霍諾德99%吃素攻下101　減重醫曝原因

關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101

關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

