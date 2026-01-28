▲霍諾德花了91分鐘徒手攀登台北101，全世界都見證這歷史一刻。（圖／Netflix提供）



網搜小組／劉維榛報導

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）爬上101據傳可獲千萬酬勞，但本尊根本毫不在意這些錢！「嗚咪醫師」吳明穎好奇查背景後發現，霍諾德早在2012年成立基金會，長年捐出三分之一收入投入太陽能與偏鄉能源計畫，把錢變成無數家庭的一盞燈，忍不住驚嘆「難怪他身上有一種很稀有的乾淨氣息！」

醫師吳明穎在Threads表示，霍諾德成功爬上101頂端，外界盛傳他將可獲得50萬美元，即約新台幣1579萬元酬勞，但許多人感到訝異，「怎麼可能，這比很多明星運動員的出場費還低？」

比賺錢更重要的事 霍諾德用人生示範



好奇心驅使下，吳明穎進一步查了霍諾德背景，赫然發現他早在2012年就成立霍諾德基金會（Honnold Foundation），長期捐出自己年收入的1/3，投入全球太陽能、能源可近性計畫。

吳明穎也感性形容，霍諾德是「把錢變成別人家裡的一盞燈、孩子晚上的一頁作業、偏鄉的一次充電」，也難怪每次看到霍諾德的身影，都會有一種很罕見、很乾淨的氣息，這次成功攀上101的創舉，更是讓世界看見台灣。

底下網友也紛紛暖回，「特地找了他的訪談觀看，除了語言中透露的沉穩魅力氣質，眼神跟氣場真的不是一般人，感覺已經把心流當成心情一樣可以隨意調整了，太稀有的人類」、「我有這種令人驕傲的另一半，就算他賺很少但如此有魅力，我完全不會管他賺多少都會以他為榮」、「看他明眸有神，笑容中散發一股自信，就感覺是位直爽善良的人」、「很稀有的乾淨氣息 ！真的，說得太對了」、「他是溫暖的慈善家」、「真的，很純真的靈魂」。

▲霍諾德生活極簡、低調行善。（圖／記者李毓康攝）



事實上，霍諾德受訪時強調，他攀登台北101不是為了錢，就算沒有電視轉播、沒有酬勞，只要管理單位同意，他也願意免費去爬。



此外，他也曾被問到「職業攀岩者平常在做什麼？在上班嗎？」霍諾德解答，其實職業攀岩者都沒怎麼在工作，有的人專注於比賽，靠獎金養活自己。而大部分的職業攀岩者是靠贊助商維生，像是服飾、器材品牌簽約，每年需配合出席規定次數的活動，包括專題演講、技術分享會等，或者出版書籍、編寫攀岩指南，以及擔任嚮導帶領團體進行攀岩體驗。

霍諾德年收入1/3全捐 為偏鄉帶來光明



外界估算，霍諾德淨資產估計約為200萬美元（約新台幣6250多萬元），而他本人生活極其節儉，每年會將1/3收入捐贈給該基金會，致力於讓邊緣社區主導再生能源轉型，透過太陽能解決全球能源貧困問題。

霍諾德基金會官網提到，當時他住在改裝廂型車中四處攀岩，在完成Chad（查德）與 Borneo（婆羅洲）探險後，開始研究環保與能源議題，最終聚焦太陽能，這項技術既實用又具普適性，能為偏遠家庭帶來光明，也能提升城市永續發展。

※本文獲得「嗚咪醫師吳明穎」授權提供。