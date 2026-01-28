談國共論壇「大陸才是我們的親人」　鄭麗文：絕不會骨肉相殘

▲國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑與中國國台辦今（28日）上午同步宣布，將於2月3日在中國北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，聚焦觀光旅遊、產業合作、環境永續發展3大主題。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸才是我們的親人。」絕對做不出骨肉相殘的事情，我們不需要在美中之間選擇，希望兩岸的和解也能夠帶來美中的和解，這才是人類之福。她並喊話賴清德總統應接受九二共識，兩岸就能立刻春暖花開。

鄭麗文指出，如果2028年國民黨執政的話，一定保證讓兩岸有重見天日的一天，為什麼民進黨就是要讓意識形態去自我設限？被自己的意識形態困住？拉著臺灣2300萬人一起陪葬？國民黨比誰都希望臺灣內部能不分朝野共同為了兩岸和平攜手合作，「我說過很多次，今天如果賴清德總統可以接受九二共識，那在這樣的認知底下，就能夠開啟兩岸的和平。」

針對下周的國共智庫交流，鄭麗文說，一旦拍板定案，一定第一時間開記者會說明內容，媒體不需要猜測、編故事，英國首相施凱爾正踏上中國大陸進行國是訪問，英相提到「不需要在美中之間選邊站」，台灣也如此，國民黨希望台海穩定

鄭麗文說，前兩天有個朋友向自己講述，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國情誼，因為我們不是忘恩負義的人，「但大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情」，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作，這樣才是人類之福。

鄭麗文強調，國民黨要扮演的橋樑，不只要讓台海沒事，更希望美中也要和平穩定，第一島鏈已不是上世紀冷戰時的戰爭前沿，不需要再開啟冷戰2.0，第一島鏈應該是和解的島鏈，從台灣出發，從台海開始，希望全世界都攜手為和平穩定盡一份心力。

鄭麗文還說，下週一的國共論壇，是國民黨跨出成功的第一步，接下來還會繼續延續、擴大，希望歷史有不同的局面。