令人心疼！台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

▲周女帶1歲孩子在公園搭帳篷，經民眾發現報案，警方前往協助。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

近日全台寒冷，但台中市大安區有1對年輕母子因無處可去，竟在公園內搭帳篷棲身，大甲警分局獲報前往查處，發現31歲周姓女子帶著剛滿1歲的兒子，因被房東趕出門，只好臨時住在帳篷1天，在寒風中躲在單薄的帳篷，處境令人擔憂。警方立即通報社會局將母子安置旅館，並聯繫慈善團體申請6000元急難紓困金，暫解他們的燃眉之急。

台中市大甲警分局指出，大安分駐所接獲民眾報案，指稱龜殼生態公園內有違規搭設的帳篷，請求警方協助處理，員警到場後，發現舞台後方有1頂簡易帳篷，裡頭住的是領有身心障礙手冊的周姓年輕母親，以及1歲的年幼孩子。

經查，母子原住在出租套房，因未繳納房租，加上孩子經常哭鬧，房東不願再續租，將母子驅離，周女只好帶著家當，與孩子暫時棲身在公園，所幸只經過1天就被民眾通報。

▲周女棲身公園，民眾發現後報警請求協助。（圖／民眾提供）



員警考量近期氣溫驟降，為避免母子發生失溫意外，立即通報社會局派員介入協助，先行將周女母子暫時安頓於大甲區的旅館，同時聯絡轄區內公益團體「母慈八方振安慈善會」，成功為周女申請到6000元急難紓困金，以應付短期內的食宿與生活必需品開銷。

大甲警分局表示，年節將至，在歡慶佳節的同時，請社會大眾多一份關懷，留意社區內獨居長者、經濟困頓或急需協助的脆弱家庭。若發現鄰里中有需要幫助的個案，請主動通報警方（110）或衛生福利部（1957福利諮詢專線），讓公部門與民間慈善力量能夠及時介入。