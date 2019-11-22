蘇清泉不選立委了！　「避免藍軍分裂」他退出屏南選戰

▲國民黨中央委員蘇清泉避免藍軍分裂，22日發表不參選屏南立委聲明 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨中央委員蘇清泉，雖不少支持者認為以他的醫療、長照背景，加上為屏北、屏南總統、立委選舉，及未來縣長選舉，是國民黨列入立委安全名單的人選，但未能如願，引起支持不滿，擁簇他登記參選立委，他經思考，22日下午發表「讓屏東成為幸福的代名詞」，為顧全大局，避免造成藍軍分裂，將不參選本次屏南區域立委選舉，但全體團隊，全力輔選總統參選人韓國瑜、張善政，共同捍衛中華民國。

▲▼蘇清泉。

蘇清泉聲明如下:

各位鄉親大家好，我是蘇清泉，日前國民黨公告的第十屆不分區立委名單，就地方發展與專業代表性，均無法取得屏東鄉親認同，雖經二次微調，鄉親普遍認為此名單無益於屏東未來發展。

▲▼蘇清泉不參選屏南立委。



上週五上午，支持清泉的上百名鄉親，特地前往屏東縣黨部表達訴求，強烈希望中央黨部為屏東縣再增列一席不分區立委，支持者認為將清泉列入不分區安全名單，是cp值最高的選擇。鄉親一致認為，蘇清泉是最能兼顧醫療專業、與地方發展的最佳人選，更重要的是，在去年縣市長選戰中，蘇清泉拿下21年來藍軍在屏東縣長選舉最高的得票數，讓有五星級之稱爭取連任者坐立不安，振奮了屏東鄉親！因此，支持者期待清泉有不分區立委的行政資源，深耕基層，服務鄉親，接續再戰能量，無奈中央黨部一貫漠視屏東，再傷鄉親！

近日，眾多鄉親支持者，不斷勸進清泉參選屏東縣第二選區立委，也希望藉此帶動總統候選人韓國瑜在屏南地區的選情，與再現藍天。清泉在此向鄉親支持者報告，經過團隊與智囊審慎思考，清泉決定顧全大局，避免造成藍軍分裂，將不參選本次屏南區域立委選舉，但全體團隊，全力輔選總統候選人 韓國瑜、張善政，共同捍衛中華民國。

蘇清泉非常感謝去年屏東縣長選舉，有近二十萬縣民的支持與愛護，現在鄭重向鄉親報告，清泉將積極投入2022年屏東縣長選舉，無論是以國民黨或無黨籍身份，一定參選到底，為屏東縣能發光發亮打拼！最後，再次感謝屏東鄉親長期的相挺與鼓勵，清泉無以為報，只有用盡全力服務屏東鄉親！讓「屏東」成為幸福的代名詞！感恩，謝謝!!

蘇清泉敬上