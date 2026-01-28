男逼女同事「做愛15次」當封口費　否則告訴男友：我們上過床

▲高雄男威脅女同事「做愛15次」當封口費，下場是有期徒刑4個月。（圖／視覺中國CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名唐姓男子不爽女同事跟他上床後，又不願跟現任男友分手，竟威脅對方要「做愛15次」當封口費，否則就把兩人發生關係的事告訴女方男友。橋頭地院審理後，依強制未遂罪，判處有期徒刑4個月，須賠償精神撫慰金10萬元。

翻臉逼「殘酷二選一」 告訴男友vs上床15次

根據判決書，唐男跟女同事小琳（化名）曾3度上床，後來知道女方有男友，又不願分手接受他的追求，憤而在2024年1月至2月間多次傳訊威脅：「給妳兩個條件，一個是我隔天上午到你男友公司，直接跟他坦白我們上床的事，第二個就是做15次相抵。」

唐男還說，「雖然我很想幹你」、「我先說好15次要在摩鐵」、「還有我所謂15次不是射15次，而是上床天數」、「說真的你根本不想15次對吧、你只是硬答應、拖延而已」、「我現在就強勢霸道給你看，228之前沒有達成15次，後果自負」。

不爽就瘋狂加碼次數 還威脅要對女方母親不利

對此，小琳只能被動、妥協地回應：「說真的這15次的意義不知道是什麼」、「沒有退路了」、「沒有拖延」、「一定要消化完吧 不然怎麼辦」、「我不懂為什麼要壓時間」。

小琳證稱，每次拒絕，唐男就會一直增加次數、把次數翻倍，從15次變成30、50次，還威脅要對她母親不利，「因為我當時發高燒又被逼，只想趕快結束對話，又不想事情鬧大，才妥協」、「我怕他真的會去找我男友，或來我家對我媽不利，所以才配合他討論。」

辯稱只是「約會15次」 法官檢視對話打臉

唐男出庭時辯稱，他只是提議「約會15次」，沒有強迫，但法官檢視對話紀錄，發現內容充滿「摩鐵」、「上床」等詞，還威脅後果自負，顯然非單純約會。

橋頭地院認定，唐男為滿足私慾，以揭人隱私為手段脅迫，造成女方嚴重心理創傷，事後否認犯行，犯後態度不佳，因此依強制未遂罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金。民事庭部分，判決賠償10萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。