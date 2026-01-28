　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金馬迎春送暖　犯保台北分會陪155位馨生人圍爐迎新年

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲犯保台北分會辦春節關懷活動，60戶馨生家庭齊聚圍爐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

歲末年終、闔家團圓之際，為關懷犯罪被害家庭，臺灣臺北地方檢察署與財團法人犯罪被害人保護協會臺灣臺北分會，本月26日在台北花園大酒店舉辦115年度「金馬納福賀新年」馨生人春節關懷活動，邀請60戶馨生人家庭、共155位馨生人參與圍爐聚會，透過餐敘與活動凝聚情感，讓關懷與陪伴在佳節中流動。

活動當天，法務部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長暨犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、臺北地檢署檢察長王俊力等多位長官與貴賓出席，親自致贈馨生家庭新春禮品，傳遞柔性司法的溫暖與祝福。

犯保台北分會主任委員謝伯蒼表示，對馨生人而言，佳節時刻「一起吃一頓飯」不僅是團圓，更是一份走向社會的力量與重新出發的起點，盼透過陪伴讓馨生家庭感受到社會支持與希望。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部長親送春節禮，馨生家庭圍爐重拾年味。（圖／記者黃宥寧翻攝）

現場也特別邀請志玄文教基金會書畫老師羅煥儒、莊麗美、謝秀銀揮毫贈春聯，以墨香傳遞吉祥祝福；並由台北市視障音樂文教基金會帶來吉他與小提琴演奏揭開序幕，悠揚樂聲讓與會者沉浸在溫馨氛圍中。

此外，永瑞慈善基金會董事陳銀欉親自頒發永瑞獎學金，鼓勵馨生學子持續向學、追逐夢想。馨生人家庭也帶來舞蹈與歌唱表演，以舞姿與歌聲展現對生命的熱愛與韌性，場面感人。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲永瑞慈善基金會董事陳銀欉親自頒發永瑞獎學金，鼓勵馨生學子持續向學 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動尾聲，馨生人播放感謝影片，分享在協會陪伴下走過傷痛的歷程，讓與會貴賓見證善的循環與正能量的傳遞。犯保台北分會表示，未來將持續秉持關懷與服務精神，保障犯罪被害人權益，提供心理、生活與社會適應支持，陪伴馨生家庭迎向嶄新的一年。

金馬迎春送暖　犯保台北分會陪155位馨生人圍爐迎新年

