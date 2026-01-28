路透：中國批准進口首批輝達H200晶片　優先供貨3大網路巨頭

▲路透報導，中國批准進口首批輝達H200 AI晶片。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透社引述兩名知情人士透露，北京當局已批准首批H200人工智慧晶片進口，涵蓋數十萬顆H200晶片，主要分配給3間中國大型網路公司，其他企業則排隊等候後續批次批准。

消息人士拒絕透露獲得首批許可的企業名稱，現階段尚不清楚後續批次中還會有多少家公司獲得批准，也不清楚北京使用何種標準來決定資格。中國工信部、商務部以及輝達尚未回應路透社置評請求。這項批准恰逢輝達執行長黃仁勳本周低調訪問中國期間，時機點引發外界關注。

報導指出，H200作為輝達第二強大的AI晶片，已成為美中關係一大焦點。儘管中企需求強勁、美方也批准出口，但北京當局對於允許進口的遲疑一直是出貨的主要障礙。

此前有消息指出，中國科技業者已下單超過200萬顆H200晶片，遠超過輝達現有可供應量。雖然華為等中國公司擁有的產品性能已可媲美輝達的H20晶片，但仍遠遠落後H200。

報導稱，H200的批准表明，北京當局正優先考慮主要中國網路公司的需求，這些公司正斥資數十億美元建設開發AI服務所需的數據中心，以與包括OpenAI在內的美國競爭對手抗衡。