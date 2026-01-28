　
地方 地方焦點

春節將屆慰勞國軍　黃偉哲赴空軍一聯隊致贈加菜金感謝守護台灣

▲台南市長黃偉哲春節前赴空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍，感謝官兵守護國家安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，台南市長黃偉哲28日率市府團隊前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊，慰勞犧牲假期、長年堅守崗位守護國家安全的國軍官兵，並致贈加菜金與台南優質農特產品，提前向官兵賀節，表達最誠摯的感謝之意。

黃偉哲市長表示，台南不僅是台灣第一個城市，也是防衛臺灣的重要前線，肩負空域、海岸及陸上防衛等關鍵任務。無論面對各式威脅、天災或疫情，國軍始終站在第一線，守護國家安全與市民安康，他代表臺南全體市民，向國軍表達最高敬意與感謝，也對官兵在年關期間仍堅守崗位、保家衛國的付出深感敬佩。

此次勞軍活動由空軍第一戰術戰鬥機聯隊指揮官廖伯文少將接待，官兵以熱烈掌聲歡迎市府團隊到訪。黃偉哲除向官兵拜早年，也代表市府致贈加菜金，慰勞包含空軍第一戰術戰鬥機聯隊在內，共9個單位的辛勞付出，各受贈單位亦回贈感謝狀，展現軍民一家親的深厚情誼。

市府表示，透過春節前夕的勞軍活動，不僅傳遞地方政府對國軍的支持與關懷，也象徵軍民團結、攜手守護家園的共同信念。

活動包括民政局副局長吳明熙、南區區長蕭琇華、安平區區長蕭泰華、仁德區區長許博森，以及市議員李啟維、黃肇輝等人到場，立委林俊憲服務處及多位議員服務處亦派代表出席，展現地方政府與國軍同心協力的決心。

更多新聞
老兵不死！「35快砲」能擊殺大型無人機　續守空軍基地

空軍第795旅今（28日）展示由天兵雷達、35公厘雙管防空快砲（GDF-006）與麻雀飛彈發射架組成的「彈砲合一」35快砲系統砲操。儘管35快砲系統被視為老舊設備，但傳出若能解決雷達問題，擬納入「台灣之盾」，負責擊殺無人機群。空軍連長邱耀霆少校表示，35快砲使用的高效能摧毀彈，在爆炸後會瞬間形成內含152顆鎢鋼珠的綿密攔截彈幕，能有效攔截低空的突襲戰機、巡弋飛彈，比較大型的無人機跟攻擊無人機，也可由35快砲實施射擊。

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前整備沉穩氣質成焦點

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

傾聽攤商困境　中市議員籲市府強化市場支持政策

嘉義春節垃圾清運登記截止2/13

