關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

記者柯沛辰／綜合報導

頂大25歲溫姓替代役25日遭丟包台64線，慘遭4車爆頭輾斃。46歲林姓司機供稱雙方起衝突，他才氣憤丟包。不過，行車紀錄器顯示，死者僅乘坐12分鐘，雖有疑似踢車門、椅背聲響，但只有司機單方面罵人，溫男全程無回應，有些不尋常，因此檢警27日將解剖遺體，釐清體內藥物或酒精反應，並追查有無可能是「被拖下車」。

頂大替代役酒後搭車 疑踢門爆口角遭丟包

溫男畢業於北部頂尖大學、擁有雙學士學位，目前在服鐵路警察替代役，下個月退役，不料他25日凌晨2點07分酒後搭多元計程車回家，疑似酒醉多次踹到車門，經制止又踹到駕駛座椅背，與司機爆發口角，當場被趕下車，丟包在64線快速道路上。

▲丟包頂大生關鍵12分鐘時間軸。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

司機良心不安報案來不及 4車輾斃5人送辦

林姓司機開離約1分鐘後，因良心不安，擔心溫男發生意外，隨即播打110報案。怎料當員警趕抵時，溫男已慘遭4車輾過，頭部重創、四肢變形，死狀悽慘。經追查，確認遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男輾斃，因此連同林姓司機在內，5人均被依過失致死罪送辦。

行車紀錄器僅聞司機罵人 「12分鐘沉默」成疑點

事後，警方調閱計程車上的行車紀錄器，發現溫男上車的前10分鐘，車內均無異狀，直到第11分鐘時，溫男疑似踢了車門及椅背，林姓司機出聲提醒「先生請不要踢我椅背」。怎料下秒又連續傳出三聲「叩」，讓司機情緒失控大罵髒話，最終怒吼「你給我下車！」於2點19分將人丟包。

不過，這短短12分鐘，溫男全程都未發出聲音。檢警為求慎重，28日上午將會同法醫進行解剖，以釐清溫男體內的藥物或酒精狀況，追查有沒有被拖下車的可能性。