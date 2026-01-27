　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

記者陳以昇、黃資真／新北報導

頂大雙學位畢業、替代役22歲溫姓男子25日酒後搭乘多元計程車，途中疑似發生口角被丟包在台64，結果慘遭4車連環輾過，爆頭慘死。據了解，溫男上車到下車僅經過12分鐘，全程並沒有說過話，林姓司機便暴怒將人趕下車。後續檢方將解剖溫男遺體，釐清是否有藥物或酒精反應，另追查是否有被拖下車的可能。

▲學霸男遭丟包台64上，遭4車輾過慘死，遺體27日上午相驗。（圖／記者陳以昇攝）

▲學霸男遭丟包台64上，遭4車輾過慘死，遺體27日上午相驗。（圖／記者陳以昇攝）

疑踢踹椅背勸阻不聽 搭車12分鐘被丟包

初步調查，25日凌晨2時07分，溫男用手機叫了一部多元計程車，從台北市文山區興隆路二段上車，並預定在板橋區長江路下車，前10分鐘溫男坐在後座並沒有什麼動靜，但11分鐘時溫男疑似踢了車門及椅背，林姓司機出聲提醒「先生請不要踢我椅背」。

怎料，下秒又傳出連三次「叩」的聲音，疑似溫男又踹了數次，司機無奈說「你可以躺下但不要踹」，接著司機情緒激動罵了髒話，怒吼「你給我下車」，最終溫男在2時19分被趕下車，但全程溫男皆未出聲。從踹椅背到被趕下車僅僅過了2分鐘。

▲▼新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲輾斃溫男的其中一輛轎車。（圖／記者陸運陞翻攝）

司機1分鐘後報案 警抵達驚見爆頭扭曲遺體

而林男繼續往前駕駛約1分鐘後，便報案稱有人躺在台64路上需要協助，沒想到員警抵達時，溫男已慘成被4車輾過的遺體，頭部重創、四肢變形，死狀相當悽慘。

警方後續將林姓司機，與輾過溫男的4車駕駛（陳、邱、簡、魏）共5人依照過失致死罪送辦，移送新北地檢署複訊後，檢方諭令林、陳、邱5萬元交保，簡、魏1萬元交保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／1檔飆股「抓去關」　明起處置到2／10
外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股
離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃
全台首宗「空拍機投毒」　羊駝口吐白沫慘死
台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

村民人車摔落砂卡礑步道邊坡　太管處籲勿入：震損後已封閉

長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

學霸男台64線遭4車輾斃　高大成：血痕可研判哪次撞擊最致命

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

村民人車摔落砂卡礑步道邊坡　太管處籲勿入：震損後已封閉

長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

學霸男台64線遭4車輾斃　高大成：血痕可研判哪次撞擊最致命

旺宏去年Q4虧損收斂至0.16元　釋出220億元資本支出啟動擴產

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

ZX攜手樂天女孩貝佳頤迎馬年　喜氣上線提前拜年

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

社會熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

京元電驚爆內賊損失1.2億　工程師盜賣50片電路板

分屍女建商被判死　死囚歐陽榕病逝

即／議員黃紹庭詐助理費　二審仍獲緩刑5年

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

5女樂手遭AI換臉變淫片主角　攝影師認罪、共犯死了

即／死囚歐陽榕器官衰竭病逝　相驗結果出爐

25歲頂大替代役慘死　鐵警證實身分

更多熱門

相關新聞

學霸男遭4車輾斃　高大成：車禍與喝酒關係不大

學霸男遭4車輾斃　高大成：車禍與喝酒關係不大

新北市1名溫姓男子25日凌晨疑與林姓多元計程車司機發生爭執，被丟包在台64快速道路上，慘遭4輛行經車輛輾過慘死。事發前溫男因飲酒才叫來計程車返家，被丟下車後疑因不勝酒力而倒臥路邊，有民眾認為若是清醒狀態，或許有機會逃過死劫。對此，法醫高大成今天（27日）受訪表示，溫男遭遇車禍與是否喝酒關係不大。

駕駛自撞和美庇護島　5個月發生9起

駕駛自撞和美庇護島　5個月發生9起

賓士碰撞機車「繼續輾過」　年輕雙載男女送醫

賓士碰撞機車「繼續輾過」　年輕雙載男女送醫

小貨車台1線闖紅燈翻覆　竹子散落一地

小貨車台1線闖紅燈翻覆　竹子散落一地

麻布袋漂上岸…萬里漁民竟拾獲「2千萬大麻」！

麻布袋漂上岸…萬里漁民竟拾獲「2千萬大麻」！

關鍵字：

新北台64死亡車禍替代役酒醉計程車

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面