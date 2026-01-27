離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

記者陳以昇、黃資真／新北報導

頂大雙學位畢業、替代役22歲溫姓男子25日酒後搭乘多元計程車，途中疑似發生口角被丟包在台64，結果慘遭4車連環輾過，爆頭慘死。據了解，溫男上車到下車僅經過12分鐘，全程並沒有說過話，林姓司機便暴怒將人趕下車。後續檢方將解剖溫男遺體，釐清是否有藥物或酒精反應，另追查是否有被拖下車的可能。

▲學霸男遭丟包台64上，遭4車輾過慘死，遺體27日上午相驗。（圖／記者陳以昇攝）



疑踢踹椅背勸阻不聽 搭車12分鐘被丟包



初步調查，25日凌晨2時07分，溫男用手機叫了一部多元計程車，從台北市文山區興隆路二段上車，並預定在板橋區長江路下車，前10分鐘溫男坐在後座並沒有什麼動靜，但11分鐘時溫男疑似踢了車門及椅背，林姓司機出聲提醒「先生請不要踢我椅背」。

怎料，下秒又傳出連三次「叩」的聲音，疑似溫男又踹了數次，司機無奈說「你可以躺下但不要踹」，接著司機情緒激動罵了髒話，怒吼「你給我下車」，最終溫男在2時19分被趕下車，但全程溫男皆未出聲。從踹椅背到被趕下車僅僅過了2分鐘。

▲輾斃溫男的其中一輛轎車。（圖／記者陸運陞翻攝）



司機1分鐘後報案 警抵達驚見爆頭扭曲遺體

而林男繼續往前駕駛約1分鐘後，便報案稱有人躺在台64路上需要協助，沒想到員警抵達時，溫男已慘成被4車輾過的遺體，頭部重創、四肢變形，死狀相當悽慘。

警方後續將林姓司機，與輾過溫男的4車駕駛（陳、邱、簡、魏）共5人依照過失致死罪送辦，移送新北地檢署複訊後，檢方諭令林、陳、邱5萬元交保，簡、魏1萬元交保。