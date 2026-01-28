　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老兵不死！「35快砲」能擊殺大型無人機　續守空軍基地

記者蘇靖宸／嘉義報導

空軍第795旅今（28日）展示由天兵雷達、35公厘雙管防空快砲（GDF-006）與麻雀飛彈發射架組成的「彈砲合一」35快砲系統砲操。儘管35快砲系統被視為老舊設備，但傳出若能解決雷達問題，擬納入「台灣之盾」，負責擊殺無人機群。空軍連長邱耀霆少校表示，35快砲使用的高效能摧毀彈，在爆炸後會瞬間形成內含152顆鎢鋼珠的綿密攔截彈幕，能有效攔截低空的突襲戰機、巡弋飛彈，比較大型的無人機跟攻擊無人機，也可由35快砲實施射擊。

▲空軍官兵操作35快砲系統的GDF-006型35快砲。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲空軍官兵操作35快砲系統的GDF-006型35快砲。（圖／記者蘇靖宸攝）

國防部27日至29日辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），今上午由空軍第795旅301營進行35快砲系統裝備介紹及演練防空攔截的緊急程序。35快砲系統是「彈砲合一」系統，組成包括天兵雷達（FCU）、35快砲、麻雀飛彈發射架；天兵雷達為系統的指揮中樞，可做搜索、鑑別、鎖定敵機，總共可連接2座35快砲及2座麻雀飛彈發射架，組成一個射擊單位。麻雀飛彈發射則擔任各重要基（陣）地的低空防空任務，2個圓盤分別是照明及追蹤天線，主要用來提供飛彈追擊目標所需的信號，當天兵雷達故障或超出接戰能量，無法指揮發射架時，亦可搭配潛望鏡系統，進行獨立作戰。

▲空軍35快砲系統的天兵雷達。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲空軍35快砲系統的天兵雷達。（圖／記者蘇靖宸攝）

操作35快砲系統，單位接受防空攔截命令時，安全士官敲鐘警鈴示警單位，接著官兵就裝備位置實施戰備準備，部分兵員會就陣地的各守備方向，以維護陣地安全。在單位發機後，由天兵雷達與35快砲、麻雀飛彈發射架執行通聯，接著快砲上的操作員先檢查裝備，並於等待天兵雷達熱機的過程中，確認中間火砲的底靶、人距狀況是否正常。響鈴時，代表天兵雷達已開始遙控35快砲及麻雀飛彈發射架，接著進行搜索敵機期間，會由天兵雷達實施捕獲，引導35快砲及麻雀飛彈發射架接戰，從單位接受防空緊急命令後，需在十分鐘內完戰。

此次35快砲演練分為「火砲歸零」、「裝填位置訂定」、「電動裝彈」。砲身第一次轉動是檢查火砲是否連動，第二次轉動則確保火砲在射擊過程中不會隨意的移動，以準確的命中目標。裝填位置訂定後，火砲會打至反方向的位置，並由砲長控制旋鈕重新將火砲轉動至裝填位置，確保裝填位置訂定無誤，接著再由第一操作手回復原本位置。最後一階段，由第二及第三操作手執行裝彈，第一操作手則會先做上膛準備好，以利二、三手裝彈後可以直接實施射擊，當聽到聲響時，代表彈藥已經準確送入35快砲內。

▲空軍35快砲系統的麻雀飛彈發射架。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲空軍35快砲系統的麻雀飛彈發射架。（圖／記者蘇靖宸攝）

空軍第795旅301營第2連連長邱耀霆少校說，戰備中35快砲使用的都是高效能摧毀彈（AHEAD），該彈藥爆炸後會瞬間形成內含152顆鎢鋼珠的綿密攔截彈幕，能有效攔截低空的突襲戰機及巡弋飛彈，以確保機場安全；另對於無人機的防護一樣會由天兵來實施搜索，針對比較大型的無人機跟攻擊無人機，只要被天兵雷達捕獲後，均可由35快砲實施射擊。

操作天兵雷達的301營第2連排長莊立得中尉表示，天兵雷達的搜索距離最大為22公里，當目標進入捕獲範圍內，可透過「平面位置顯示器（PPI）」進行敵我識別，接著再由PPI手去執行接戰分配給麻雀飛彈發射架或35快砲；麻雀飛彈有效射程為2至16公里，如果有航機為一批兩架甚至多批，會先由麻雀飛彈在距離較遠處摧毀，當航機進逼的時候，再由35快砲接戰。

空軍自1980年引進35快砲系統，被認為設備過於老舊，有媒體報導，我國雖已規劃採購美製 「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），但35快砲面對低空、廉價且數量龐大的無人機威脅時，其低成本、高射速、高密度火網的特性不是NASAMS可取代的，若是能有效解決雷達的問題，35快砲系統就有續命的空間，並且可以納入台灣之盾，作為機場與雷達陣地等關鍵設施的「最後防衛者」。

對於未來是否接裝NASAMS，莊立得說，據他了解，在裝備正式進入國軍體系前，會由小部隊先行接裝受訓，這顯示國軍防空戰力持續向現代化邁進，以應對不斷變化的空中威脅。

▼空軍35快砲系統使用的彈藥種類，圖右1為高效能摧毀彈（AHEAD）。（圖／記者蘇靖宸攝）

▼空軍35快砲系統使用的彈藥種類，圖右1為高效能摧毀彈（AHEAD）。（圖／記者蘇靖宸攝）

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

俄兵被轟炸　同袍脫剩內褲綁樹畫面曝光

俄兵被轟炸　同袍脫剩內褲綁樹畫面曝光

俄烏戰爭持續膠著，近期一段影片在網路上瘋傳，可見俄軍士兵為躲避無人機熱感應偵測，披上「隱形斗篷」在雪地中移動，外型神似企鵝，最終仍遭烏克蘭無人機鎖定轟炸。與此同時，俄軍內部發生虐待事件，指揮官把士兵整個人頭下腳上綁在樹上，在雪地中僅穿內褲飆罵。

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前整備沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前整備沉穩氣質成焦點

華府暴雪擋不住！經長龔明鑫赴美　簽署台美經濟安全聯合聲明

華府暴雪擋不住！經長龔明鑫赴美　簽署台美經濟安全聯合聲明

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴盼全面在台生產

亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴盼全面在台生產

關鍵字：

35快砲空軍天兵雷達麻雀飛彈無人機

讀者迴響

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

