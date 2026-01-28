老兵不死！「35快砲」能擊殺大型無人機　續守空軍基地

記者蘇靖宸／嘉義報導

空軍第795旅今（28日）展示由天兵雷達、35公厘雙管防空快砲（GDF-006）與麻雀飛彈發射架組成的「彈砲合一」35快砲系統砲操。儘管35快砲系統被視為老舊設備，但傳出若能解決雷達問題，擬納入「台灣之盾」，負責擊殺無人機群。空軍連長邱耀霆少校表示，35快砲使用的高效能摧毀彈，在爆炸後會瞬間形成內含152顆鎢鋼珠的綿密攔截彈幕，能有效攔截低空的突襲戰機、巡弋飛彈，比較大型的無人機跟攻擊無人機，也可由35快砲實施射擊。





▲空軍官兵操作35快砲系統的GDF-006型35快砲。（圖／記者蘇靖宸攝）

國防部27日至29日辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），今上午由空軍第795旅301營進行35快砲系統裝備介紹及演練防空攔截的緊急程序。35快砲系統是「彈砲合一」系統，組成包括天兵雷達（FCU）、35快砲、麻雀飛彈發射架；天兵雷達為系統的指揮中樞，可做搜索、鑑別、鎖定敵機，總共可連接2座35快砲及2座麻雀飛彈發射架，組成一個射擊單位。麻雀飛彈發射則擔任各重要基（陣）地的低空防空任務，2個圓盤分別是照明及追蹤天線，主要用來提供飛彈追擊目標所需的信號，當天兵雷達故障或超出接戰能量，無法指揮發射架時，亦可搭配潛望鏡系統，進行獨立作戰。

▲空軍35快砲系統的天兵雷達。（圖／記者蘇靖宸攝）

操作35快砲系統，單位接受防空攔截命令時，安全士官敲鐘警鈴示警單位，接著官兵就裝備位置實施戰備準備，部分兵員會就陣地的各守備方向，以維護陣地安全。在單位發機後，由天兵雷達與35快砲、麻雀飛彈發射架執行通聯，接著快砲上的操作員先檢查裝備，並於等待天兵雷達熱機的過程中，確認中間火砲的底靶、人距狀況是否正常。響鈴時，代表天兵雷達已開始遙控35快砲及麻雀飛彈發射架，接著進行搜索敵機期間，會由天兵雷達實施捕獲，引導35快砲及麻雀飛彈發射架接戰，從單位接受防空緊急命令後，需在十分鐘內完戰。

此次35快砲演練分為「火砲歸零」、「裝填位置訂定」、「電動裝彈」。砲身第一次轉動是檢查火砲是否連動，第二次轉動則確保火砲在射擊過程中不會隨意的移動，以準確的命中目標。裝填位置訂定後，火砲會打至反方向的位置，並由砲長控制旋鈕重新將火砲轉動至裝填位置，確保裝填位置訂定無誤，接著再由第一操作手回復原本位置。最後一階段，由第二及第三操作手執行裝彈，第一操作手則會先做上膛準備好，以利二、三手裝彈後可以直接實施射擊，當聽到聲響時，代表彈藥已經準確送入35快砲內。

▲空軍35快砲系統的麻雀飛彈發射架。（圖／記者蘇靖宸攝）

空軍第795旅301營第2連連長邱耀霆少校說，戰備中35快砲使用的都是高效能摧毀彈（AHEAD），該彈藥爆炸後會瞬間形成內含152顆鎢鋼珠的綿密攔截彈幕，能有效攔截低空的突襲戰機及巡弋飛彈，以確保機場安全；另對於無人機的防護一樣會由天兵來實施搜索，針對比較大型的無人機跟攻擊無人機，只要被天兵雷達捕獲後，均可由35快砲實施射擊。

操作天兵雷達的301營第2連排長莊立得中尉表示，天兵雷達的搜索距離最大為22公里，當目標進入捕獲範圍內，可透過「平面位置顯示器（PPI）」進行敵我識別，接著再由PPI手去執行接戰分配給麻雀飛彈發射架或35快砲；麻雀飛彈有效射程為2至16公里，如果有航機為一批兩架甚至多批，會先由麻雀飛彈在距離較遠處摧毀，當航機進逼的時候，再由35快砲接戰。

空軍自1980年引進35快砲系統，被認為設備過於老舊，有媒體報導，我國雖已規劃採購美製 「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），但35快砲面對低空、廉價且數量龐大的無人機威脅時，其低成本、高射速、高密度火網的特性不是NASAMS可取代的，若是能有效解決雷達的問題，35快砲系統就有續命的空間，並且可以納入台灣之盾，作為機場與雷達陣地等關鍵設施的「最後防衛者」。

對於未來是否接裝NASAMS，莊立得說，據他了解，在裝備正式進入國軍體系前，會由小部隊先行接裝受訓，這顯示國軍防空戰力持續向現代化邁進，以應對不斷變化的空中威脅。

▼空軍35快砲系統使用的彈藥種類，圖右1為高效能摧毀彈（AHEAD）。（圖／記者蘇靖宸攝）