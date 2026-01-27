27歲男跟大22歲長髮姐姐空橋「半裸咬咬」　信義威秀激戰下場GG

　
社會 社會焦點 保障人權

27歲男跟大22歲姐姐空橋「半裸咬咬」　信義威秀活春宮下場GG

▲17日晚間台電再度全台分區供電，市府站到信義商圈部分停電但商家電力無虞，卻受到疫情衝擊商業區幾無人潮。（圖／記者張君豪攝）

▲情侶倆在信義威秀上演活春宮。（資料照／記者張君豪攝）

記者許力方／台北報導

台北市信義商圈去年8月發生一起公然猥褻事件，一對男女晚間在威秀影城戶外空橋上演「活春宮」，過程遭民眾拍下瘋傳網路。警方循線查出涉案的李姓男子與王姓女子，兩人到案後均坦承犯行，遭檢方起訴，台北地方法院日前判處各拘役15日、得易科罰金，並緩刑2年。

網友拍片上傳　警方循線查辦

判決指出，案發於去年8月28日晚間8時55分至9時9分間，台北信義威秀影城3樓戶外廣場，有網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，李男與王女行徑親密，基於共同犯意，身材微壯的李男靠著牆、裸露性器官，與穿著高跟鞋的長髮王女當眾「咬咬」，還不時變換體位，全程也被監視器拍下。

▲▼信義商圈,微解封,人潮,放風,上街民眾。（圖／記者周宸亘攝）

▲空橋附近人潮眾多。（資料照／記者周宸亘攝）

發生在公共空間　法院認定妨害風化

目擊民眾錄影時也忍不住大喊「不能去開房間嗎？」轄區信義警分局接獲檢舉後調閱監視器，確認李男與王女身分，通知到案說明。據了解，兩人是透過交友軟體結識，當時李男27歲、王女已49歲是一對相差22歲的姊弟戀。

警方認定兩人於公共場所從事猥褻行為，依刑法公然猥褻罪嫌函送法辦，檢方隨後提起公訴並聲請簡易判決。

判拘役可易科罰金　緩刑須繳公庫

法院審理時認為，兩人僅為滿足一己私慾，卻在公共場域為不當行為，已妨害社會善良風俗，也可能使目擊民眾受驚，行為確有不當。不過，法官也考量兩人犯後均坦承犯行、態度尚可，且無前科，各判處拘役15日，如易科罰金以每日1000元折算，並宣告緩刑2年，另須在判決確定後6個月內各向公庫支付1萬元，全案仍可上訴。

