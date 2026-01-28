　
政治

邱議瑩幫牽線！蕭美琴首面助選看板曝　跟高雄左楠張以理同框

▲在立委邱議瑩協助牽線下，副總統蕭美琴首面助選看板曝光，是跟高雄左楠的張以理同框。（圖／張以理競選辦公室提供）

▲在立委邱議瑩協助牽線下，副總統蕭美琴首面助選看板曝光，是跟高雄左楠的張以理同框。（圖／張以理競選辦公室提供，下同）

記者陶本和／台北報導

高雄左營區自由四路與重信路口的路口，一面左營楠梓市議員參選人張以理的競選看板亮相。值得注意的是，這面看板是在立委邱議瑩牽線下請托之下，成功讓副總統蕭美琴跟張以理同框。

對於這面看板，邱議瑩透露，這次是她親自向「好姊妹」蕭美琴拜託，希望能為左楠優秀的年輕人才張以理加油打氣。另外，其實張以理的家庭跟蕭美琴也有長期關係，張的父親是長老教會牧師，跟蕭美琴的父親曾多次在公務上有合作，累積了深厚的世代情誼。

張以理過去在高雄市長陳其邁任內，擔任高雄市青年局長，擁有五年的首長歷練。這次獲得蕭美琴、陳其邁，以及邱議瑩的三人支持，他有意傳達中央、地方團隊對年輕世代參政的期待。

邱議瑩表示，張以理不只是年輕，也是「會做事的人」，熟悉市政、貼近民意，是左楠需要的新力量，同時也是陳其邁市長的子弟兵，長期在市政團隊歷練，深受市長肯定；蕭美琴也透過看板傳達支持，這象徵了對張以理的信任與祝福。

張以理受訪時則表示，能與蕭美琴副總統合掛看板深感榮幸，也非常感謝邱議瑩一路提攜與推薦。他會持續用實際行動回應這份期待，讓左營楠梓看見年輕、專業、會做事的力量。

▲▼在立委邱議瑩協助牽線下，副總統蕭美琴首面助選看板曝光，是跟高雄左楠的張以理同框。（圖／張以理競選辦公室提供）

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

蕭美琴張以理邱議瑩高雄選舉青年參政

