13歲兒鬥牛被推倒！悍媽撂人揍對手還告強制罪　法官判決結果曝

▲台中一名彭男跟少年同場打籃球，因為搶籃板時推倒少年，挨告強制罪並起訴，最後無罪。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

打籃球竟然鬧上法院！台中一名彭男跟少年同場打三對三鬥牛賽，結果搶籃板時害少年跌倒，驚動少年媽媽撂人到場，動手毆打彭男一方，彭男還被少年媽媽提告強制罪，並遭起訴。結果，法院認為彭男舉動是打球正常行為，諭知無罪，但動手打人的林男則判處拘役。

台中一名彭男跟一名蔡姓少年（13歲）同場進行三對三籃球鬥牛，結果彭男搶籃板時，以手將少年往後撥，導致少年重心不穩，又被彭男腳絆倒而跌倒。

蔡姓少年媽媽的友人林男跟彭男一方，因為此事鬧得不開心，結果公親變事主，林男在籃球場停車場動手打彭男一名友人，彭男也遭少年母親提告強制罪。

彭男說，打籃球時難免會有肢體碰撞，不是故意要弄傷少年，還有問少年「沒事吧？」但是檢方看過監視器後認為，彭男的動作是刻意動手將人推倒，沒有上前關係，反而把球往少年方向丟，有刻意攻擊之惡意，不能以運動激烈卸責，依強制罪起訴。另對少年犯傷害罪嫌，檢方認為證據不足不起訴。

蔡姓少年媽媽的友人林男說，是因為接到消息說小孩被打，彭男友人對自己說「不然要怎樣，要輸贏就來！」就一拳往他臉上打，不認為自己有錯。

▲▼法院認同打籃球會有肢體碰觸，彭男行為不算強制罪。（圖／記者許權毅攝）



中院審理時，彭男說打籃球「卡位」時，手部跟身體會有推擠，瘦小一方容易跌倒，不算違規，只有故意去拉推抱，才是犯規。蔡姓少年倒地後，仍有繼續把那場球打完。

蔡姓少年說，被彭男勾住脖子，跌倒後還被彭男踩腳。但是法官看過現場畫面，認為看不出少年有因為被踩到而疼痛，也看不出用手勾脖動作。

法院認為，籃球三隊三比賽本就是互相競技，過程中跌倒甚至受傷，都是可預期之事，難以認定爭搶籃板球有強制罪主觀上犯意，諭知彭男無罪。

另外蔡姓少年母親之友人、林男坦承傷害犯行，被依傷害罪處拘役20日，可易科罰金。