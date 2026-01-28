空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前整備沉穩氣質成焦點

▲F-16V戰機女飛官陳怡慈上尉進行飛行前機務檢查。（圖／讀者提供）

記者蘇靖宸／嘉義報導

空軍今（28日）進行向媒體演練F-16V戰機從掛載彈藥到起飛的過程，值得注意的是，駕駛其中一架F-16V戰機的女飛官展現專業沉穩氣質，配合亮眼的外型，引發媒體高度關注，爭相捕捉其作業畫面。

為使國人了解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部27日至29日辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），今上午由空軍第四聯隊操演F-16V戰機潛力裝掛作、F-16V戰機滑出、F-16V快速恢復戰機升空。在快速恢復整補作業階段，地勤人員示範在10分鐘內依序掛載AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9M響尾蛇空對空飛彈。

▲空軍F-16V戰機地勤人員操作掛載AIM-120先進中程空對空飛彈。（圖／記者蘇靖宸攝）

空軍第四聯隊第四修補大隊吳柏志上士表示，操演的潛力裝掛為 F-16V戰機戰力發揮的重要核心作業，確保在戰機最短時間內完成彈藥整補及加油作業並迅速出擊，透過潛力裝掛能讓戰機在制空、制海及對地任務間快速切換，以應對瞬息萬變戰場情勢。

吳柏志說，平時訓練重點著重於協同作業、時效性與熟練度，相關人員都需要熟練各型彈藥裝掛及安全程序，透過每次演練增加熟練度，強化人員合作默契跟高張力環境適應力，而每次的作業標準程序要在半小時內完成。

負責飛行教育的空軍第四聯隊二十三作戰隊飛官施順得補充，F-16的緊急起飛演練對飛官來說不只是個演練，而是每位F-16飛官每天的日常生活；在警戒任務的時，相關人員必須保持高度的戒備，因戒備等級不同，6分鐘或是15分鐘內就必須緊急起飛。施順德也說，春節期間空防沒有休假，各空軍基地都會保持高度的戒備，「也放心，我們有信心，我們有能力守護這片天空」。

▲F-16V戰機女飛官陳怡慈上尉。（圖／國防部提供）

值得注意的是，駕駛其中一架F-16V戰機（編號6684）的女飛官陳怡慈上尉，在滑行前的機務檢查階段，展現專業沉穩的氣質，配合亮眼的外型，引發媒體高度關注，爭相捕捉其作業畫面。

根據空軍公開資料，潛力裝掛是指各專業人員應於指定時限內，完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送作業；另依戰備需求，亦區分為「完成」及「恢復」戰備，此次操演F-16V戰機裝載構型為「恢復」防空外型，包括在翼尖掛載2枚AIM-120飛彈、機翼2及8站位各掛載1枚AIM-9M飛彈。

▼空軍第四聯隊28日演練F-16戰機從掛載彈藥到起飛的過程。（圖／記者蘇靖宸攝）