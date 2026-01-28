　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨赴北京「國共論壇」嗨喊不須門票　綠：是否以擋軍購交換？

▲蕭旭岑、李鴻源於國政基金會針對兩岸交流事項召開記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蕭旭岑、李鴻源於國政基金會針對兩岸交流事項召開記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（28日）舉辦記者會宣布，將以智庫之名、「九二共識」作為交流前提，赴中國北京舉行兩岸前瞻論壇。民進黨回應，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？近來中國內部局勢動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。

國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源今舉辦記者會說明，2月2日到2月4日以智庫之名赴中國北京舉行兩岸前瞻論壇。蕭旭岑強調，論壇不牽涉政治性議題，這是雙方事前的共識。至於媒體報導國民黨以阻擋軍購換舉辦國共論壇。蕭反嗆，台灣百姓都有常識，「國民黨和中共交流需要門票嗎」，雙方有共同政治基礎，堅持九二共識、反對台獨，到對岸交流，哪一次是用軍購當門票？

民進黨發言人韓瑩指出，媒體揭露國共論壇一度遭北京技術性推遲，原因竟是中方認定國民黨「努力不到位」。隨後國民黨便在立法院展現與北京高度同步的作為，引發社會質疑：國民黨是否為了促成「鄭習會」，不惜以擋軍購、阻撓美台供應鏈合作作為政治交換？若交流是建立在對岸設定的條件與代價上，國民黨已實質淪為中共對台策略的執行節點。

韓瑩強調，國民黨再度高舉「九二共識」作為交流前提，但這早已是被中共定義為「一國兩制」的政治枷鎖。國民黨口稱交流是為了和平，實則在行程與媒體安排上完全尊重中國，這種喪失主體性的互動模式與雙城論壇如出一轍，不僅嚴重傷害國家尊嚴，更將成為台灣國家安全的最大破口。

韓瑩呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。國民黨應懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。

01/26 全台詐欺最新數據

