賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

▲總統賴清德接受民視政論節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家；而南韓方面，因其國會遲遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普27日突然宣告，關稅由15％調升為25％。對此，總統賴清德接受民視節目訪問時，特別向藍白喊話，希望國會支持，不要產生變卦，並強調「不看僧面看佛面」，人民、產業界還是最重要，政黨競爭難免，但是不要焦土政策，「如果又把談判的成果又給推翻了，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響」。

在台美關稅談判取得重大進展，獲得15％不疊加的成果，明顯優於鄰近的日本、南韓等國家。對此，府院高層近日也啟動新一波的產業溝通之旅，賴清德27日一早就前往台中神岡的伯鑫工具拜訪，並接受民視的政論節目訪問。

在此同時，由於南韓國會遲遲沒有通過美韓貿易協議，川普今天也突然宣告，南韓關稅從本來的15%調升為25％。對此，賴清德表示，不希望有變數，因為這次談判團隊，真的花了非常大的工夫，做了非常多的準備，也跟產業界大家共同提出了這個方案，對美投資的這些方案，也得到很好的成果，希望國會能夠支持，不要有產生變卦，「國會如果再遲遲不通過，美國是很可能就15%又會提高到25%甚至更高」。

賴清德說，談判完成之後，台灣的股市就突破32000點了，所以表示這次的談判股市反應是正面，然後企業界反應也是正面的，韓國很焦急，等於也是看好台灣這次的談判結果，中國跳腳，這也可以看得出來，表示台灣跟美國這個談判是成功的。

賴清德指出，他希望不管從哪個角度來看，希望在野黨能夠支持，「我常講『不看僧面看佛面』，因為人民還是最重要，產業界還是最重要，政黨競爭難免，但是不要焦土政策」。

賴清德說，把國防特別預算都堵掉了，置台灣國家安全於不顧，如果又把這個談判的成果又給推翻了，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響。