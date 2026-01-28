毛嘉慶捲性騷疑雲　民眾黨：有收到檢舉釐清事件內容中

▲民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶在加入民眾黨之前，疑有性騷事件，遭黨員向中評會舉報。對此，民眾黨表示，確實收到第三方檢舉案件，而中央評議委員會接獲檢舉後，也已依相關規定進行了解，釐清事件內容；同時也呼籲，為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。

民眾黨發言人張彤指出，雖然本案提及的時間點時當事人並非黨員，與民眾黨業務亦無關聯，惟日前中央評議委員會接獲第三方檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

中評會主委李偉華表示，任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依本黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。他並強調，民眾黨對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，一定依據黨章及相關法規辦理。

而針對傳出性騷疑雲，毛嘉慶今在臉書表示，這次與兩位可敬的同志，投入民眾黨的中壢區初選，中壢可能是這次2026第一個「全民調初選」的選區，許多朋友私下告知，根據現有的民調資料，他有一定程度的領先，這是鄉親的厚愛。他說，自己除了一方面如履薄冰，一方面也在思考，要如何在初選結束之後，團結整個民眾黨的士氣，讓2026的中壢，成為2028的最強後盾。

毛嘉慶說，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段，針對爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，誰去放這個消息，不難猜，未來也必會水落石出。