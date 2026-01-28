　
政治

毛嘉慶捲性騷疑雲　民眾黨：有收到檢舉釐清事件內容中

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，毛嘉慶。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶在加入民眾黨之前，疑有性騷事件，遭黨員向中評會舉報。對此，民眾黨表示，確實收到第三方檢舉案件，而中央評議委員會接獲檢舉後，也已依相關規定進行了解，釐清事件內容；同時也呼籲，為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。

民眾黨發言人張彤指出，雖然本案提及的時間點時當事人並非黨員，與民眾黨業務亦無關聯，惟日前中央評議委員會接獲第三方檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

中評會主委李偉華表示，任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依本黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。他並強調，民眾黨對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，一定依據黨章及相關法規辦理。

而針對傳出性騷疑雲，毛嘉慶今在臉書表示，這次與兩位可敬的同志，投入民眾黨的中壢區初選，中壢可能是這次2026第一個「全民調初選」的選區，許多朋友私下告知，根據現有的民調資料，他有一定程度的領先，這是鄉親的厚愛。他說，自己除了一方面如履薄冰，一方面也在思考，要如何在初選結束之後，團結整個民眾黨的士氣，讓2026的中壢，成為2028的最強後盾。

毛嘉慶說，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段，針對爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，誰去放這個消息，不難猜，未來也必會水落石出。

更多新聞
更多新聞

精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

交通事故強制險給付13年未調　時力與受害者家屬小組提4大改革訴求

邱議瑩幫牽線！蕭美琴首面助選看板曝　跟高雄左楠張以理同框

TPASS等新興計畫預算先行動支卡關！　韓國瑜宣告下會期再表決

李艷秋稱柯建銘高機率續任　周玉蔻嗆賭：民進黨下任總召絕不姓柯

游盈隆：中共介選感覺很嚴重　但政府沒找到很多證據證明

立院下會期2/24開議！邀卓榮泰施政報告　3/3台美關稅專報

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前整備沉穩氣質成焦點

毛嘉慶捲性騷疑雲　民眾黨：有收到檢舉釐清事件內容中

震民調／最強母雞？王世堅獲近28%小草相挺　力壓卓榮泰、鄭麗君

嘆「我親中」遭網暴　詹江村：我不懂為何親中代表不支持民主

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

