　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國徒手攀岩高手霍諾德完成無繩索攀爬到「台北101」頂端，行政院長卓榮泰發文寫到「台灣101」，遭在野黨支持者出征，台北市長蔣萬安也反譏，「我是台灣市的市長嗎？」對此，任內推動台北101的前總統陳水扁表示，台北101、台灣101，說的都是他任內不分中央地方共同催生的一棟大樓，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，卓榮泰又沒有要改名，哪裡說錯。台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」，蔣市長也不會戲稱「台北國的總統」吧？

陳水扁表示，其實「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是阿扁市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？卓院長也沒有說要改名。

陳水扁舉例，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣市長也不會戲稱他是「台北國的總統」吧？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁表示，他曾在《台北101的前世今生》《2025.1.8鏡週刊刊出）一文提到，最懂行銷也最具危機處理能力的賈永婕董事長，2024年12月23日在立法院答覆郭國文委員建議改名的質詢，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101。

賈永婕在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣。

陳水扁也感嘆，看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停
快訊／聯結車載怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

「論壇不涉政治性議題」　蕭旭岑：國民黨和中共交流不需要門票

國共智庫交流2/2登場　3大主題曝光：觀光、產業、環境永續交流

115年總預算被卡第153天　卓榮泰籲：過年後重新回到國會審預算

游盈隆：若在九合一大選推不在籍投票　現階段「肯定是災難」

黃仁勳明抵台有機會帶看北士科、逛夜市？　蔣萬安：時間還沒定

游盈隆：若擔任中選會主委將辭去台灣民意基金會董事長　不再評論政治

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

引國民黨大老許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

術業有專攻！　張惇涵：民眾黨版軍購條例會使台美處理軍購案窒礙難行

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

「論壇不涉政治性議題」　蕭旭岑：國民黨和中共交流不需要門票

國共智庫交流2/2登場　3大主題曝光：觀光、產業、環境永續交流

115年總預算被卡第153天　卓榮泰籲：過年後重新回到國會審預算

游盈隆：若在九合一大選推不在籍投票　現階段「肯定是災難」

黃仁勳明抵台有機會帶看北士科、逛夜市？　蔣萬安：時間還沒定

游盈隆：若擔任中選會主委將辭去台灣民意基金會董事長　不再評論政治

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

引國民黨大老許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

術業有專攻！　張惇涵：民眾黨版軍購條例會使台美處理軍購案窒礙難行

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

政治熱門新聞

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

霍諾德爬101　鍾沛君揭Netflix是關鍵

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊未來政治路

中國在藍白背後封殺軍購？　賴清德：希望沒！但相信人民看很清楚

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊瓊瓔反倒落後

更多熱門

相關新聞

霍諾德爬101　鍾沛君揭Netflix是關鍵

霍諾德爬101　鍾沛君揭Netflix是關鍵

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101挑戰，震撼全球。不過，究竟台北市政府等有關部門為何會同意讓霍諾德進行挑戰，國民黨台北市議員鍾沛君表示，關鍵就在於Netflix團隊去幫霍諾德跟行政部門交涉。

霍諾德99%吃素攻下101　減重醫曝原因

霍諾德99%吃素攻下101　減重醫曝原因

關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101

關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101

賈永婕PO文喊「窗框、玻璃小姐」惹議　本人道歉

賈永婕PO文喊「窗框、玻璃小姐」惹議　本人道歉

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

關鍵字：

台北101名稱爭議蔣萬安陳水扁賈永婕卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

Toyz獄中結婚了！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面