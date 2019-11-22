罷韓vs挺韓12月21日高雄「強碰」　綠議員：韓市長與市民為敵



▲WeCare1221高雄大遊行 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體「Wecare高雄」及「公民割草行動」和基進黨將發起「罷韓大遊行」，時間就訂在12月21日，而即將回防高雄的韓陣營決定正面對決，規畫同一天也在高雄辦「挺韓大遊行」；也讓民進黨議員擔心造成社會對立，不知道高雄警力可否抵擋兩派不同聲音的出現，警察局長李永癸則說目前還沒收到挺韓遊行的申請，若有會看情況研議，甚至向警政署申請支援警力。

▲高雄市議員簡煥宗 。（圖／翻攝高雄市議會）

市議員簡煥宗一開始就以「市長與自己的市民為敵」為題，指出12月21日罷韓團體將辦「罷韓大遊行」，但韓國瑜請假後選情告急準備回防高雄，卻同樣要在12月21日動員韓粉到高雄辦挺韓大遊行，來製造社會對立，來危害高雄治安，不過警察局長李永癸表示目前還沒收到申請。

簡煥宗說「用這樣大遊行來跟市民為敵，影響治安，不曉得能不能控制好韓粉，高雄警力有辦法負荷兩場遊行，來面對兩派不同意見？」李永癸答覆「會看情形來研議，警力不足調其它機動警力支援，或向警政署申請警力，但也要等有申請再來做專案研議」。

高雄國民黨部主委莊啟旺日前也證實12月21月挺韓大遊行是既定的計畫，大遊行以後還有一個大型造勢晚會，現在已在規劃當中，針對綠營喊出要10萬人，莊啟旺不甘示弱表示至少會有30萬人以上。罷韓挺韓12月21日將正面交鋒，真正的戰火，還在後頭。