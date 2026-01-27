賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

▲總統賴清德接受民視政論節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

賴政府與美方共同研擬提出的8年1.25兆國防特別條例，已多次遭到藍白聯手封殺。總統賴清德27日接受媒體訪問時，被問及如果藍白繼續擋，是否有可能願意到國會說明？他回應，他可以徵詢立院同意主動去做「國情報告」，一定要符合憲政程序，只要不違憲他很樂意去，但不是限定在哪一個議題上；他也喊話藍白，國會責任是監督、是審預算，不是拿來當籌碼來要求政院、總統府必須配合。

針對藍白持續阻擋國防特別條例，賴清德在節目訪談中被問及，如果藍白還繼續擋，他是否願意在形式不是藍白所要求的一對一質詢之下，到國會進行說明？賴清德表示，根據憲法，他本人可以徵詢立法院同意，到立法院向國人做國情報告，立法院也可以邀請他，本來就可以邀請，但並不是特別針對某一個預算，或是某一件事情，因為總統是沒有這個義務，但是立法院是可以邀請他做國情報告的。

賴清德表示，他也是可以徵詢立法院同意，主動去做報告，一定要符合憲政程序，只要不違憲他本來就很樂意過去，但不是限定在哪一個議題上面。

賴清德說，他希望在野黨能夠了解，國會的責任就是監督，就是審預算，審預算就是責任，並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府必須要配合什麼，這個必須要講清楚。

賴清德表示，希望在野黨「不看僧面看佛面」，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但大家都是同一個國家，都有共同的責任向人民負責，讓國防特別預算付委，如果不滿意可以刪，也可以提修正動議，對於中央政府總預算也可以這樣，哪一個預算沒有道理，要刪就刪，要提附帶決議，就可以提附帶決議，但不能夠說統統都不審查，預算會期不審查預算，這個是我國有史以來第一次，「我想這個事人民應該不會覺得這樣做是對的」。