賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片在官邸請團隊吃芒果

▲總統賴清德在官邸與台美關稅談判團隊開會時，請大家吃芒果。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家。總統賴清德27日接受媒體專訪時，回憶過去這一年來，整個行政團隊、談判團隊開會因應的過程；談判團隊在美國第一線，其他在台灣的成員也會在半夜緊盯談判的過程；而府方也釋出2張照片，是去年夏天時，賴清德在官邸召開會議，請談判團隊吃芒果的照片。

賴清德回憶過去這一年談判的過程時說，從4月2號開始，看到美方公布是32%，整個行政團隊，不論是總統府、國安會、行政院或跨部會，包括外交部、農業部、經濟部、交通部等相關的部會，大家一起集思廣益。

賴清德指出，在談判團隊赴美之前，他一定會召集會議，然後大家共同決策，就美國的要求，我們應該要怎麼來因應，團隊談完回到台灣之後，也要趕快緊急開會去解決問題。

賴清德分享，在談判的過程中，台灣的成員也都是待命的，美國白天的時間，台灣都是半夜，但就是要持續盯著整個談判的過程，因為不希望美國提出一個意見，當談判團隊遭遇到困難沒有辦法即時解決時，在台灣的團隊可以提供即時的幫助，讓談判團隊在第一線能夠很快速地因應，美國所提出來的各種問題。

賴清德回想，他們不是只有晚上，也不是只有白天上班的時間，整個團隊連禮拜六、禮拜天，有時候下午也會到總統府官邸，大家要加班開會。

賴清德說，他們照片拍不多，後來他有看到一張照片，桌子上有擺芒果，是「台南的芒果」。他表示，他請談判團隊跟相關部會在官邸開會討論的時候，請大家吃芒果，那個時候是夏天，台美的談判一直延續到天氣變冷。

至於半夜時段，賴清德則說，晚上就是準備「燒餅夾蛋」，再加上「永和豆漿」。他表示，因為是晚上，大家就吃個宵夜，補充一下體力。