快訊／蔡英文17日0900宣布副手 最強組合「蔡賴配」登場

▲ 蔡英文、賴清德。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選進入倒數階段，國民黨陣營確定由韓國瑜搭配前閣揆張善政出征，爭取連任的總統蔡英文陣營副手呼之欲出，確定由前行政院長賴清德出戰，但遲遲未得到官方親口證實。根據最新消息，最強組合「蔡賴配」終於要正式對外公布，蔡英文將在17日早上9點將召開記者會，正式宣布副手人選。

有「最強組合」稱號的蔡賴配，在戰力評估方面，有了賴清德的加入，可以協助處理獨派的勢力；其次，賴清德將被賦予立委選戰的輔選重任，特別是這次綠營在國會戰局，面臨嚴峻的挑戰；最後則是評估國民黨總統參選人韓國瑜擁有不確定性與選舉爆發力，勢必要謹慎變陣迎戰。

蔡英文和賴清德16日會先在高雄市競總成立大會合體。蔡英文預計17日一早將召開記者會，正式對外宣布副手人選，當天下午兩點全國暨台北市競總成立，屆時賴清德將以副手候選人身分與蔡英文合體登台，展現大團結氣勢。

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