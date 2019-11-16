市民哭了...6萬高雄人挺蔡英文！陳其邁：不管人在哪「高雄的事就是我的事」





▲蔡英文高雄競選總部成立大會。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選進入倒數階段，爭取連任的總統蔡英文競選總部16日在高雄成立。下午不到五點，現場已經擠滿超過6萬支持者。行政院副院長陳其邁上台時感性朗讀去年競選感言，惹哭現場支持者。陳其邁感性表示，「高雄是我心愛的高雄，我不管人在哪裡，高雄的事就是我的事情。」

蔡英文高雄競總成立大會將在16日下午四點登場。出席大咖包含總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁。賴清德預計在傍晚五點40分上台致詞，迎接蔡英文大進場，兩人將再度合體。眾所關注的「蔡賴配」則預計在17日一早正式召開記者會對外公布。

陳其邁去年在高雄競選市長時落敗韓國瑜，這次回到高雄別具意義。陳其邁擔任造勢晚會開場致詞貴賓，活動才剛開始，現場已經擠滿6萬支持者。

▲支持者激動落淚。（圖／記者洪正達攝，下同）

陳其邁致詞時朗讀去年競選感言。他說要跟高雄市民道歉，因為民進黨不夠努力沒有勝選。他痛批韓國瑜輕諾寡信，政見跳票，不到四個月就要去選總統，在市民最需要他的時候卻找不到市長。

陳其邁感性致詞惹哭現場支持者，不少支持者眼光泛紅、頻頻拭淚。陳其邁感性告白支持者，「高雄是我心愛的高雄，我不管人在哪裡，高雄的事情就是我的事情，就是其邁的事情。」他向支持者喊話，今年要更努力，一定要更加團結，讓蔡英文連任、民進黨國會過半。