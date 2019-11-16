爆料蔡英文多次請蔡衍明去官邸　柯文哲：綠色恐怖嗎？我就不可以？

▲被轟密會財團，柯文哲：民進黨搞綠色恐怖嗎。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨北市議員王世堅痛批柯P密會財團，柯文哲16日在宜蘭反批民進黨搞綠色恐怖！他說：「我跟財團老闆吃飯不行，那你列個清單，小英不跟他吃，我就不跟他吃。」、「蔡英文不知把蔡衍明叫到官邸幾次？」

民進黨市議員王世堅痛批柯文哲密會財團，柯文哲反批說：「蔡英文不知把蔡衍明叫到官邸幾次？」他認為批評密會財團那不需要，對一個大媒體老闆，總統跟他講話也是自然，何必這樣？

柯文哲更轟：「我跟財團老闆吃飯不行，那你列個清單，小英不跟他吃，我就不跟他吃。」

柯文哲強調：「民進黨這種綠色恐怖，我不太喜歡，應該自然一點，小老百姓是市民，大老闆也是市民，平常心，也沒有去拿人家的錢、特別的好處，公事公辦，需要幫忙就幫忙，這樣就好了，何必如此。」

柯文哲更指出，某政論節目抨擊新光大公主、新壽副總經理吳欣盈是否列入民眾黨不分區立委名單？他為她抱屈，現在政治氛圍，民進黨那種操作方式，他覺得不應該，就算吳是一個比較年輕的女性，雖在國外讀書，但很有自己的想法，很有個性，跑來參加，不必對她施壓，搞到她爸爸都很緊張。

柯文哲反譏說，拜託！民進黨自己都搞一個林楚茵出來，還有資格講人家什麼？

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