影／蔡英文民調穩定　陳菊喊話催票：無論下雨多冷都要出來投

記者黃巈禾／高雄報導

2020總統大選在即，總統蔡英文高雄市競選總部16日成立，下午五點半，主辦單位宣布，現場人數已經達到十萬人。總統府秘書長陳菊致詞時直接向支持者們喊話，蔡英文民調穩定，但重點是出來投票，請大家投票日當天不論下雨、天氣多冷，都要出來支持蔡英文。

陳菊表示，要跟高雄鄉親說，今年這場2020總統選舉，對高雄人來說很重要，蔡英文競選總部成立，六都當中，第一場就選在高雄，高雄人這一年很鬱卒，「我們要來光復高雄，小英一定要贏！國會一定要過半！」

陳菊指出，蔡英文守護台灣主權，需要大家做後盾，這場選舉，世界都在看，我們要向世界證明，台灣能守護住主權，要拜託大家站出來。

陳菊強調，目前為止，看到很多民調，蔡英文都很穩定，但蔡英文需要的是所有台灣人的支持，要看的不是民調，是看的是投票，大家有沒有相揪出來支持蔡英文？重點是出來投票，不論投票當天下雨還是多冷都要支持蔡英文。

▲陳菊出席蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）

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