救國民黨須下猛藥！沈富雄：從下架吳敦義開始

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席吳敦義列黨內不分區安全名單，引來黨內反彈，15日將開臨時中常會調整名單。對此，前民進黨立委沈富雄15日在臉書表示，「只有吳主席完全裸退才能改造國民黨」，要救國民黨須下猛藥，要下猛藥，就從下架吳主席開始。

沈富雄貼出日前在臉書發文「與吳主席說亮話」貼文，其中一段如下：「因此，我一點也不擔心你會當上院長，因為你一點機會也沒有，但我跟趙少康持不同的看法，我十分不樂見你當上陽春立委，你會以黨團為據點，與黨中央抬槓，使國民黨陷入萬刧不復的絶境。」。

沈富雄說，我為何如此肆無忌憚、出言不遜？證諸國民黨不分區名單出爐後所引起的風暴，證明我有先見之明，請問，「誰在挺吳主席？」、「吳主席在安全名單內擺了哪些人？」、「這些人是不是保守、深藍、過度偏統？」答案是吳主席正帶著國民黨自絶於國人，坐視民進黨一路坐大，忍看台灣一路沉淪。

沈富雄也說，國民黨人尚未完全變成窩囊廢，台中市的立委候選人黃馨慧已經跟進要吳主席退出不分區，「我要大聲疾呼，所有國民黨人盍興乎來，通通跟進，要救國民黨須下猛藥，要下猛藥，就從下架吳主席開始。」

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