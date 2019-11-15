快訊／韓國瑜嗆公布房產獲利　蔡英文競辦附連結打臉：打開網頁就查到

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜身陷「庶民買豪宅」風波，韓陣營15日召開記者會，公布買賣房產紀錄，再嗆「國家機器」打壓。對此，蔡英文競選辦公室狠打臉，強調蔡英文的個人財產最新現況只要打開監察院網頁，就可以輕易查詢得到。

針對韓國瑜競選總部15日召開記者會說明韓市長歷年購置高價住宅情形，誣指蔡英文炒作土地、「國家機器」涉入韓市長豪宅風暴等，蔡英文總統連任辦公室做出四點回應，同時也附上連結提供韓國瑜查詢。

蔡英文競選辦公室4點回應及相關連結：

第一、要了解蔡總統個人財產最新現況，只要打開監察院網頁，就可以輕易查詢得到。事實上總統早在2015年，就將所有個人財產交付信託，並檢附完整資料，同時也召開記者會公布20年來財產異動情形供各界檢視，沒有隱匿，更不存在所謂的炒作。

第二、從韓市長競選團隊提供的資料來看，短短四年，韓市長可以向銀行貸款超過9300萬買房賣房，遠非多數國民能力所及，這是否符合孫大千、許淑華兩位副執行長所說的「庶民不是貧民，也可以買房賣房」的庶民生活經驗，相信社會自有公評。

第三、至於所謂「國家機器」的不實指控，今天記者會現場，媒體已經公開戳破所謂地政資料外洩謊言，我們也提醒韓市長以及他的團隊，「國家機器」不是迴避問題的藉口，車上出現追蹤器、擔任市長後沒有打過麻將等等事後被證實為謊言的事件，關鍵都在當事人的不誠實，而與所謂「國家機器」並無關係。提醒韓市長和團隊，永遠記得公開透明以及誠實才是最好的對策。

第四、Google是國人普遍使用，非常便利的網路搜尋引擎，誠如張善政先生所說，數位時代，應該有「數位腦袋」。為了協助韓市長團隊解決數位落差問題，以免再有無法找到相關資料的狀況，我們也一併提供相關資訊網路連結如後：

2019.3.29 廉政專刊 第143期（監察院公職人員財產申報專刊）

2015.11.27 透明到底 蔡英文全部財產交付信託

2015.12.11 民進黨記者會

2015.12.15 清楚交代 公布20年來所有財產異動情形

2015.12.15 蔡英文公佈20年財產異動記者會全程影像

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