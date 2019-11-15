打臉韓辦國家機器外洩韓國瑜房產　記者：國家圖書館查的到

▲韓國瑜競辦副執行長孫大千要求媒體自清房產資料來源。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

韓國瑜競選辦公室15日開記者會公佈韓國瑜房產交易記錄，反擊外界質疑炒房。競辦副執行長孫大千表示，他們花了非常多力氣才拚湊出當年的資料，要求媒體應自清如何取得韓國瑜財產明細，是否為「國家機器」介入；對此，在場記者直接打臉韓辦，監察院、國家圖書館都能查到資料。

孫大千說，他去地政資料上，用「李佳芬」三個字找，根本找不到，後來找朋友去當時的地點照相，找到地址，接下來在回去用李佳芬三個字找，發現也找不到，只有出現「李ＯＯ」。

孫大千表示，這是徹查國家機器是否介入大選的機會，以檢視到底哪家媒體報導炒作幾十年前鎮江街買賣案，並要求媒體，用檢視韓國瑜的標準去質疑媒體，媒體也有必要自清資料是怎麼來的？哪裡得到的？我們都要花很多時間才拼湊出當時的原貌為什麼這些媒體可以掌握這些訊息？

針對房產資料來源，一名《壹週刊》記者回應，鎮江街房產資料哪裡查到的？根據「公職人員財產申報表」、《監察院公報》、「公職人員財產申報專刊第二期」，裡面就刊出、記載 李佳芬在台北市中正區成功段，地號、面積所有權人，「這份資料，在監察院有，國家圖書館也有」，從就任立委到卸任都在這裡面。

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