快訊／10月1日辦遊行呼應香港？林飛帆：支持民間任何自發性活動

▲黃之鋒拜會民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒應「光合基金會」邀請訪台，3日拜會民進黨中央黨部，與民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆閉門晤談一小時。針對民進黨是否會在台主辦聲援香港的遊行，林飛帆表示，會支持民間任何自發性活動。

黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日上午9時許抵台，黃之鋒強調，此次來台的3個目的，一是希望能夠跟台灣分享香港的情況，其次是希望台灣可以有一個援助的機制，也希望聽聽台灣不同立委跟政黨的意見。

在與民進黨黨務主管進行近一小時的閉門會議，黃之鋒等人也出面呼籲，中國大陸10月1日是共產黨黨慶，九月將是這次抗爭的重要時程，希望台灣的朋友能在10月1日前站上街頭聲援香港，讓北京當局之道，不只是香港人要民主，全世界的朋友同樣關心香港局勢。

對於民進黨是否會主辦這次聲援香港的遊行，林飛帆回應，「我想香港朋友提出希望台灣民間社會在10月1日發起一個跟香港相互呼應的行動，這部分他們希望民間團體可以有更多角色，那作為黨，在黨部分對於未來民間發起任何活動，聲援香港的活動，我們都會關注，也會支持民間發起的任何自發性的活動。」

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