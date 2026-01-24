　
地方 地方焦點

酒吧口角打到街頭！花蓮警快打火速壓制　4男狼狽落網

▲酒吧口角打到街頭 花蓮警快打出動逮4男。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲酒吧口角打到街頭，花蓮警快打出動逮4男。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／花蓮報導

花蓮縣花蓮市國聯五路一處酒吧，今（24日）凌晨發生酒後鬥毆事件。花蓮警分局獲報後立即啟動快打警力趕赴現場，迅速控制衝突並逮捕涉案4名男子，其中1人經查為通緝身分，全案依《妨害秩序》及《傷害罪》，移送花蓮地檢署偵辦；通緝犯部分則解送歸案。

事件發生於24日凌晨3時許。經了解，甲方盧姓男子與蓋姓男子等3人，與乙方張姓男子原本互不相識，雙方各自在該酒吧飲酒，期間疑因言語細故產生誤會，隨即爆發激烈口角，並演變為肢體衝突。過程中，張男因不敵試圖逃離現場，甲方3人仍持續追逐毆打，導致雙方皆出現不同程度的擦挫傷。

花蓮警分局勤務指揮中心接獲通報後，秉持對暴力犯罪「零容忍」原則，第一時間派遣快打警力前往處理。員警抵達後迅速控制現場，並將涉案4人全數帶返偵辦。

警方進一步查驗身分時，赫然發現張姓男子因涉犯毀損及詐欺案件，分別遭花蓮地檢署與新竹地檢署發布通緝，此次酒後鬥毆事件也意外讓通緝犯「自投羅網」。

花蓮警分局呼籲民眾飲酒應適量，切勿因一時衝動而引發暴力衝突；對於任何挑戰公權力或危害社會治安之不法行為，警方必將嚴正執法、速查究辦，以維護市民生命與財產安全。

01/22 全台詐欺最新數據

