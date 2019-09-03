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快訊／「跟香港同行」黃之鋒呼籲台灣人10月1日前上街頭

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 ▲▼黃之鋒拜會民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃之鋒拜會民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒應「光合基金會」邀請訪台，3日下午拜訪民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉後於共同記者會上呼籲，台灣人在10月1日之前可以走上街頭，就算不讓香港人出來抗議，希望世界各國可以跟香港人一起同行。

黃之鋒表示，非常感謝現在台灣政府，一直非常支持香港人爭取民主自由，今天也看到新聞，總統蔡英文有表達，支持香港人支持民主自由；而香港人到台灣來，過去看到台灣政府有很多關懷幫助還有照顧。

黃之鋒認為，針對香港政府落實緊急法，這會讓香港變成，像是台灣過去的戒嚴年，對他自己來說要感謝民進黨政府，過去兩、三個月對香港人的支援，希望未來體制可以完整。

最後，黃之鋒表示，來到台灣，希望台灣的朋友繼續去關注香港，香港面對的有緊急法壓迫，他呼籲台灣人在10月1日之前的週末可以走上街頭，相信公民運動不只是香港人支持香港人民主抗爭，是來自美國、英國、日本、台灣，來自世界不同地方支持香港的朋友。

黃之鋒表示，就算不讓香港出來抗議，世界不同地方與香港同行，台灣香港是命運共同體，面對北京壓力，希望團結起來，讓香港成為民主自由的地方。

▲▼黃之鋒拜會民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者屠惠剛攝）

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