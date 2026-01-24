中國海警闖金門限制水域　邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

▲邱垂正表示敵意且不友善的行為對兩岸良性互動毫無幫助。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

中國海警船今日假藉「常態執法巡查」名義，實際穿越金門限制水域線，對此事件，大陸委員會主任委員邱垂正表示，這種敵意且不友善的行為對兩岸良性互動毫無幫助。

今年適逢小三通25週年，來金主持「小三通25週年未來展望座談會」的陸委會主委邱垂正，針對今天早上中國海警船聲稱在「依法巡查」時侵擾金門海域，邱垂正回應，陸委會對於中共海警船不斷侵入我們的限制水域，這是一種敵意且不友善的行為，對兩岸關係的良性互動沒有任何幫助。事實上，兩岸之間特別是金廈之間，從來沒有過這種緊張感。海警船的入侵對金門小三通帶來了負面威脅，也讓金門鄉親感到威脅，對兩岸良性互動毫無益處。

邱垂正強調，對於這件事，還是請中國大陸在新年少點敵意、多點善意，共同為小三通的新氣象負起應有的責任。他認為金門已經做了很好的示範，現在也即將啟用新的通關大樓，讓兩岸關係有著新氣象，對岸更不應該用海警船入侵水域，破壞和平穩定繁榮的小三通。他呼籲陸方應該要好好思考與反省。

除此之外，邱垂正也在小三通25週年未來展望座談會受訪時提到，2025年向政府通報的赴陸人身安全案件已達221件，較2024年55件增加近4倍，案件類型包括失蹤、行蹤不明、遭盤查拘禁，甚至因涉及中共法律而被限制人身自由，且目前每月仍以20件以上持續增加，提醒民眾出國也需謹慎小心。