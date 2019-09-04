影／梅克爾訪陸前1天　黃之鋒德媒發聯名信：中國一再違背承諾

▲黃之鋒拜會民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馬叔安／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel ）訪問大陸前，香港眾志秘書長黃之鋒和其他社運領袖4日在德國《圖片報》（Bild）發表聯名文章，內容提到，「香港的平民每天都成為警方襲擊的受害者」。文章也呼籲，「德國也應該警惕與中國做生意，因為中國不尊重國際法，並一再違背其承諾。」

文章寫道，「我們是一群香港市民，面對香港警察暴行的氾濫和即將到訪的中國之旅，我們真誠地請求您或您的內閣會面」，希望對方在中國期間，對中國政府表達災難性局勢的關切。

文章指出，在香港移居中國之前，英國和中國簽署了《中英聯合聲明》，該聲明指出，香港回歸中國後，應保障言論，集會和新聞自由，「一國兩制」是簡短的公式，中國政府限制言論自由，不尊重我們的語言，違背了普選的承諾。

▲德國總理梅克爾。（圖／達志影像／美聯社）

德國總理梅克爾（Angela Merkel）9月5日至7日將訪問中國大陸，除了與中國國務院總理李克強會談外，也會和大陸國家主席習近平在晚宴中會面。

黃之鋒近日訪台，呼籲在中國大陸10月1日共產黨黨慶之前，台灣朋友可以站上街頭聲援香港。對此，總統蔡英文4日表示，香港人民追求自由民主，我們支持且非常支持，「現行法律提供足夠基礎，在必要時提供香港人民必要協助」。

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