「港台是命運共同體」　黃之鋒：希望韓國瑜、柯文哲支持香港

記者林銘翰／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒應「光合基金會」邀請訪台，3日下午先到立法院拜會時代力量黨團，對於高雄市長韓國瑜年初出訪香港時曾親赴中聯辦，台北市長柯文哲日前更預言香港反送中將以悲劇收場，黃之鋒表示，不管是韓國瑜還是柯文哲，香港跟台灣已經是命運共同體，希望台灣不分黨派一起支持香港。

韓國瑜年初赴港澳展開經濟之旅，但因期間見中聯辦、國台辦主任劉結一，引發爭議。至於柯文哲則是在日前節目專訪中談及香港反「逃犯條例」修正示威的議題，他也表示香港人的抗爭很可能在10月1日中國國慶前「悲劇收場」。

▲香港眾志秘書長黃之鋒。（圖／記者林敬旻攝）



對此，黃之鋒表示，不管是哪一個黨派或總統參選人，希望支持香港反送中成為台灣共識，無論是韓國瑜還是柯文哲甚至是不同派，當香港面對一國兩制全面崩潰時，香港與台灣已經是一個命運共同體，盼台灣不分黨派，從普通市民到政治人物都能夠一起支持香港。

黃之鋒說，這次來到台灣與國民黨、民進黨、時代力量立委見面交流意見，就是想聽聽他們對於保障港人的想法，只要能夠正面保障香港人，普遍港人都會支持，自己也希望能夠跟不同黨派的政治人物有一點交流。

▲眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉拜會時代力量黨團。（圖／記者林敬旻攝）



黃之鋒也提到，無論解放軍是否有混進香港警隊，現在的香港黑警每個星期都在鎮壓港人，一旦《緊急法》通過，港府就可以把人「踢出去」香港，不許特定人士入境，期盼台灣朋友能夠持續關注。

此外，香港特首林鄭月娥上週與商界人士進行閉門會談，其在會談中表示「如果我有選擇的話，第一件事就是辭職，並致上深深的歉意」。對此，黃之鋒表示，香港警察的暴力行為及普選問題，其實都是中國國家主席習近平的問題。黃之鋒說，林鄭月娥不是香港人自己選出的特首，「她其實也不想當特首，香港人也不想要她當特首」，全家都是拿英國護照，「她回去都比較好」。

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