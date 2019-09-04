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林鄭月娥晚間召集建制派議員　港媒：估計將撤回逃犯條例

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▲林鄭月娥5日上午開記者會回應香港風波。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

特首林鄭月娥昨晚突然召集一群港區人大代表、政協委員及全體建制派議員，於4日下午4點齊集禮實府。港媒預計將有大事公布，並引用建制派議員的估計，林鄭月娥將宣佈正式撤回「修例方案」，以緩和當前局勢。林鄭月娥日前傳出錄音檔曝光，不過她本人3日回應，與自己的團隊決定要留下來。

《香港01》報導，隨著《逃犯條例》（反送中）風波持續，日前傳出特首林鄭月娥上周與商人會面的錄音，當中林鄭月娥說，她已引起「不可原諒的混亂」，令香港陷入政治危機，若可以選擇她會辭職。不過，她日前見記者時，否認曾向中央請辭，自己從來沒有想過辭職，會繼續與團隊服務香港，未來更會市民直接對話。

「反送中」風波延燒，林鄭月娥也多次透過網路發聲，她在上個月24日在臉書上發文，希望透過溝通去相互理解、放下和寬恕，「經過兩個多月，大家都累了，我們可否坐下來談一談？」此外，她也在上個月30日於臉書轉載港府新聞處發佈的影片《珍惜香港 這個家》影片結尾搭配粵語旁白，「這個家，以我們每一個香港人的努力而建立。」

▼香港特首林鄭月娥臉書日前貼出圖片，「大家都累了，對話找出最好？」希望為反送中運動尋求解套方式。（圖／翻攝自林鄭月娥Carrie Lam臉書）

▲香港特首林鄭月娥臉書日前貼出圖片，「大家都累了，對話找出最好？」希望為反送中運動尋求解套方式。（圖／翻攝自林鄭月娥Carrie Lam臉書）

隨著「反送中」事件持續，大陸方面也曾表態，包括解放軍是否介入香港事務，陸國務院港澳辦發言人徐露穎3日回應，社會上認為「出動駐軍意味著一國兩制終結」，此想法是完全錯誤，無論出動駐軍、或進入緊急狀態，都是在一國兩制框架下執行基本法。

►►出動駐軍意味一國兩制終結　港澳辦：此想法完全錯誤

►►搜捕反送中人士當天　港府發表「珍惜香港這個家」宣傳片

►►林鄭月娥臉書喊話「大家都累了」：我們可否坐下來談一談？

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