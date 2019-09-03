黃之鋒訪時力黨團尋求支持　訪台3目的盼「今日台灣、明日香港」

記者林銘翰／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒3日訪台，下午2點與時代力量立法院黨團一起召開記者會。黃之鋒表示，這次來到台灣其實有三個目的，包括台灣能夠跨黨派共同反對港府使用戒嚴、白色恐怖壓迫港人，以及立法院透過法律通過與法案執行讓在台港人安全生活。另外，他也希望在體制外台灣人民能夠在10月1日中共國慶之前透過街頭行動表達對香港的支持。

黃之鋒應「光合基金會」邀請3日上午訪台，下午先行至立法院拜會時代力量黨團，與時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌與立院黨團主任陳惠敏進行會談，隨後並共同召開記者會。

▲黃之鋒拜會時代力量黨團，國內外大量媒體關注。（圖／記者林敬旻攝）



黃之鋒表示，從今年六月到現在，香港人為了捍衛民主自由及抵抗中共的壓迫持努力，但如今港府正考慮動用《緊急法》壓迫每一個香港人，讓香港特首林鄭月娥有權力掌控香港教育、公共交通工具等，希望台灣能夠跨黨派共同反對香港政府用戒嚴與白色恐怖壓迫每一個香港人。

黃之鋒說，在台港人有一定的人數，希望不管在立法院或中央政府，都可以透過法律的通過與法案的執行，讓在台港人可以安全生活，很多港人非常感謝台灣政府願意提供協助，只要能夠讓港人在台灣可以尋求援助與幫忙，他認為都有正面的幫助。

黃之鋒也提到，除了在體制內，很多台灣的朋友正關注港府準備推行的《緊急法》，因此希望在體制外的台灣朋友能夠在10月1日中共國慶前透過街頭行動表達對香港的支持。他指出，現在港府已經抓了超過110人，現在白色恐怖讓一國兩制完全崩潰，且這種狀況還會持續下去。黃之鋒表示，過去很多人都說「今日香港，明日台灣」，但他認為最理想的應該是「今日台灣，明日香港」，讓香港可以像台灣一樣成為有自由民主的地方。

另外，香港立法會議員朱凱迪也表示，在過去幾個月裡深深感受到台灣不論在體制內還是體制外，都非常關心香港的民主運動，給了港人很多支持跟幫助，「我們是非常感動」。

朱凱迪說，台灣與香港是位在同一條抵抗威權的戰線上面，來到台灣是希望可以和台灣心民一起爭取勝利，因為香港的勝利對台灣人民也算是一種勝利，希望台灣政府可以提供實際的幫助保護來台的所有香港示威者。現在香港已經不能申請合法遊行，但希望在所有除了香港以外的地方，包括台灣大家全體總動員，讓中共政府知道「你禁得了香港示威，但禁止不了全世界的示威」，禁止不了全世界與香港人民站在一起。

學聯前副秘書長岑敖暉表示，作為社會運動的參與者，以他在香港這兩個半月的感受並沒有那麼糟糕、絕望，是感受得到有希望的，他相信香港民眾室友打敗中共政府白色恐怖的可能性，希望台灣人民不只是當一個旁觀者，也是香港運動最強的參與者。

岑敖暉說，當中共收服香港後，一定會想要再收服台灣，若台灣人民在10月1日之前對中共表達「台灣人民是跟香港人民站在一起面對北京暴力鎮壓」，香港運動者會有更多能量跟資源撐下去。

▲黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉拜會時代力量黨團，與立委黃國昌握手致意。（圖／記者林敬旻攝）



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