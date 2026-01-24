退休金差點被搬光！假檢警詐騙鎖定花蓮女　警銀聯防攔阻1300萬

▲花蓮女遭假檢警詐騙，警銀合作成功攔阻1300萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／花蓮報導

花蓮縣警察局花蓮分局近日成功攔阻一起鉅額電信詐騙案！一名黃姓女子遭遇典型「假檢警」詐騙陷阱，短短一周內已遭詐騙近300萬元。詐騙集團食髓知味，進一步要求黃女提領帳戶內剩餘1,300萬元現金，所幸花蓮第一信用合作社櫃檯人員機警發現異常，通報警方到場勸阻，成功保住被害人的千萬養老金。

事件發生於1月7日上午，黃女接獲自稱郵局人員來電，佯稱其證件遭冒用申辦金融卡。隨後電話被轉接至假冒的警察單位，對方聲稱黃女涉及刑案，須配合將資產變現並交付「雲林地檢署監管」，導致黃女心生畏懼。

黃女依照指示加入詐騙集團設立的LINE群組，並於1月13日上午分兩次匯出近300萬元至指定帳戶。詐騙集團見其配合，竟於1月15日進一步要求黃女前往「花蓮一信總社」，提領帳戶內所有存款1,300萬元現金。

花蓮一信櫃檯人員受理時察覺黃女神情有異，且提領金額龐大，立即通報花蓮分局。員警迅速趕抵現場，耐心說明常見詐騙手法，黃女這才恍然大悟自己受騙，成功攔阻1,300萬元鉅款。

花蓮警分局呼籲，檢警絕不會以電話要求民眾匯款、提現或交付財產作為監管之用。民眾若接獲聲稱涉及刑案、證件遭冒用之可疑電話，請保持冷靜，並立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。