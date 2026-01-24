　
社會 社會焦點 保障人權

101拖吊到新生北「開價4萬5」！女騎士一收帳單被嚇壞

▲▼機車在101大樓前拋錨，拖吊到新生北路被開價4.5萬元。（圖／翻攝臉書／阮橋本）

▲機車在101大樓前拋錨，拖吊到新生北路被開價4.5萬元。（圖／翻攝臉書／阮橋本）

記者柯振中／綜合報導

台北市近日發生一起離譜的道路救援收費爭議。一名女子因機車在台北101附近拋錨，致電私人拖吊業者求助，電話中雙方談妥以出車1,500元、每公里30元計費，未料短短約5至6公里路程，機車拖至中山區新生北路一段後，業者竟開出高達4萬5,870元帳單，並拒絕交還機車，引發激烈糾紛，警方獲報到場處理。

低報價變天價

曾參選新北市議員的殯葬網紅「鋼鐵爸」阮橋本在臉書上揭露，女子在電話中與拖吊業者談妥收費方式，未被告知其他高額加成費用。抵達目的地後，業者卻攤出價目表，列出「遠程出車、遠程返車、絞盤作業、多次作業、夜間加成、雨天加成」等項目，金額層層疊加，總費用飆破4萬5,000元，與事前報價落差極大。

拒放車引發報警

女子見到帳單後情緒受到驚嚇，隨即報警求助。警方到場後，業者態度依舊強硬，雙方在路邊僵持不下。警方現場說明相關法律權益，並詢問是否提出詐欺告訴，當事人表示暫不提告，最終在警方協調下，雙方自行協商，拖吊費用改為2000元，事件才告一段落。

網紅揭露細項

阮橋本同時也公開業者所列明細，包括遠程出車與返車各5,000元、絞盤作業8,000元、多次作業5,000元、雨天加成5,000元、夜間加成5,000元，以及基本出車1,200元等費用，痛批僅是125cc、150cc機車的短程拖吊，卻被當成大型事故救援處理，質疑業者以低價誘騙、事後坐地起價。

對此，不少網友氣得痛批，「這就是專門坑弱勢的，看到好欺負的就拿出另外的帳單」、「4萬5太扯太誇張，欺負女孩子嗎？這真的太扯」、「看一看就知道不是第一次了」、「可惡極了，專欺負善良之人，希望被老天爺處罰。」

 
01/22 全台詐欺最新數據

