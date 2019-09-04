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5年325億投資技職選手！蘇貞昌致敬台灣英雄：因為各位台灣更有希望

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▲行政院長蘇貞昌出席「第45屆國際技能競賽代表團頒獎典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席「第45屆國際技能競賽代表團頒獎典禮」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

每2年舉辦1次、被稱為技職界奧運的「第45屆國際技能競賽」27日落幕，台灣國手「青年組」拿下5金5銀5銅和23優勝、「青少年組」也獲得4銀1銅佳績。行政院長蘇貞昌4日出席代表團頒獎典禮，致詞時表示，未來將投入更多資金資源照顧辛苦國手，「謝謝各位，因為各位讓台灣更有希望」。

台灣國手在第45屆國際技能競賽「青年組」拿下5金5銀5銅和23優勝、「青少年組」獲得4銀1銅佳績。蘇貞昌早在上月29日院會中就指示，邀請國手們加入今年國慶英雄車隊遊行，希望能給予台灣技能英雄最大肯定與鼓勵。

蘇貞昌4日出席頒獎典禮。他致詞時表示，今天要特別向專業的台灣英雄致敬，代表政府謝謝台灣有這麼好的子弟，為國爭光，因為有各位，台灣才更有希望。

蘇貞昌提到，台上十分鐘台下十年功，過去政府沒有好給選手出力，等到大家得了獎，才請選手吃牛排，這樣非常不可以。他指出，現在政府非常關心選手培育，除了提高各種獎金支持，教育部未來4年，將依據前瞻建設「優化技職校院實作環境計畫」改善技職教育環境，將在各技職學校設置實作場所；另外，依據「技專校院高等教育深耕計畫」引導各校發展特色，將在未來5年投入325億元，於技職學校設置讓學生們能夠就近練習的場所。

蘇貞昌強調，今天要藉著這個機會，感謝家長們，會生又會養，生出好人才，也向教練們致敬，讓孩子能上場比賽扳倒對手。蘇貞昌開玩笑表示，原來送選手「扳手」就能扳倒對手，選舉的時候也應該送給自己，「我現在就是不選舉了，所以很放得開」。

▲行政院長蘇貞昌出席「第45屆國際技能競賽代表團頒獎典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

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