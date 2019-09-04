快訊／聲援香港　吳敦義四聲明：國民黨堅決反對「一國兩制」





▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對香港近期抗爭情勢，國民黨主席吳敦義4日於中常會表達重視與關切，他指出，近期香港的抗爭運動越演越烈，情勢日趨緊張，已經嚴重影響香港的穩定與發展，我們相當關注香港的情勢，對此特別提出四大重要聲明。

國民黨4點聲明：

1.我們不樂見香港的抗爭情勢不可收拾，香港是一個有法治基礎的社會，我們希望香港各界，即使彼此在看法上、立場上有所不同，但應以理性溝通代替暴力相向，這才是化解歧見、解決爭議的根本之道。

2.我們並不認同以暴力方式處理群眾運動，亦反對採取激烈手段驅離民眾，希望港府加強與民眾對話，體恤民眾心中的疑慮及瞭解民眾的訴求。我們認為，港府應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。

3.我們相信愛護香港的居民一定是企盼早日安定，不要再爆發衝突。我們希望港府與大陸當局能以互相理解的心情，儘速建立與抗爭者的溝通管道，雙方找出對話的破口，尋求共識，讓爭議和平落幕，早日恢復香港的安定與秩序，才有助於香港金融市場與觀光旅遊的正面發展。

4.我們也必須重申，中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國號、國軍與國法，與香港完全不同，並不能相提並論。國民黨堅決反對「一國兩制」，也堅決反對台灣獨立，我們堅守「一中各表」的「九二共識」，這是海峽兩岸能維持和平穩定發展的定海神針，也是中國國民黨一貫不變的堅定立場。

