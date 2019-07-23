「黑幫治港？」陳其邁不捨：守護好民主就是對香港最好的聲援

▲白衣人士突出現香港元朗站，對現場群眾展開攻擊。（圖／翻攝自林卓廷臉書粉絲專頁）

記者蔣婕妤／台北報導

香港「反送中」抗爭進入第7週，當地元朗地區21日晚間爆發嚴重衝突，一群白衣人拿著鐵棍、木棍等武器痛毆市民，造成至少造成36人受傷，其中一人命危。行政院副院長陳其邁22日深夜在臉書發文，強調作為台灣人，守護好民主就是對香港最好的聲援。

陳其邁臉書文開頭就感嘆，「黑幫治港？法治已死」。他說，香港地鐵元朗站，和平示威的群眾，忽然遭一群身穿白衣者以棍棒恣意攻擊，「受傷的香港市民，不分性別年齡。血腥的場面不只驚悚，令人憤怒的是，暴行持續數十分鐘，警方無視市民報案，直至白衣者收手後，警方才姍姍來遲」。

陳其邁質疑，「香港市民錄下警方和施暴者互動密切的畫面，令港民懷疑兩者究竟有何關係」。

「這個場景，老一輩的台灣人並不陌生」。陳其邁說，當年的美麗島事件、中壢事件，都有不明人士刻意毆打、挑釁群眾，引起衝突，抹黑運動。甚者，威權政府更以此理由進行鎮壓、逮捕。

陳其邁批評，原本以法治與自由聞名世界的香港，回歸短短22年後，社會秩序竟敗壞至此，讓人不勝唏噓。他強調，「作為台灣人，我們更要好好守護自由民主的體制，也會是對香港最好的聲援」。