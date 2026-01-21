阿蘇火山直升機多危險？ 資深教官搖頭嘆：像陽春的雞蛋

記者劉邠如／台北報導

日本阿蘇火山近日發生台灣遊客搭乘觀光直升機意外，造成各界高度關注。針對事故可能原因，《ETtoday新聞雲》訪問一名具有數十年直升機飛行經驗的台灣資深教官，從機型、飛行環境與事故殘骸狀況，分析這起意外可能的兩大方向，分析失事主因可能是機械或天氣因素。此外他也分享在他眼中的R44飛行器，就是「很陽春的雞蛋」！

這名資深直升機飛行教官指出，涉事直升機是由羅賓遜直升機公司生產的R44直升機，屬於相當基礎的小型觀光機型，結構簡單、成本低，主要用途是短程飛行與訓練時數累積。他強調，這類直升機並非高階飛行器，一旦進入山區、天候不佳，風險會明顯升高。

▲阿蘇火山直升機是羅賓遜直升機公司生產的R44直升機，屬於相當基礎的小型觀光機型，結構簡單、成本低。（圖／記者周湘芸攝）

教官解釋，這款 R44 直升機在美國被視為非常基礎的飛行器，有如「很陽春的雞蛋」，用於短程觀光飛行或初學者累積飛行時數。「這種飛機就像一個很簡單的交通工具，在美國甚至有人把它當成『空中的計程車』，隨時飛一小段距離買菜或代步。」

他形容，這類直升機「構造很簡單，很陽春、很基礎」，因此若發生機械故障，後果往往非常嚴重。「它是單引擎，一旦沒有動力，就是直接砸下去。」教官也提到，從目前媒體曝光的事故照片來看，「前半段都毀掉了、機身支離破碎」，這樣的狀態，往往代表飛機可能在失去動力的情況下高速墜地。

除了機械因素，天候也是教官點名的另一個關鍵。他指出，山區天氣變化非常快，若在天候不佳時誤入雲層，飛行風險極高。「就像晚上開車遇到高速公路大霧，你看不到前面，方向感就沒有了，在山裡面，很可能就直接撞山墜毀。」

教官也轉述新聞內容指出，地面人員曾提及疑似看到爆炸，但因天氣不佳，無法完全確認，搜救行動也因山區天候變化，在傍晚被迫暫停。「這幾天日本天氣偏低溫，山上天氣變化很大，我自己是覺得，天氣因素很有可能。」

他進一步指出，這類小型觀光直升機，並不像軍用或高階直升機具備完整的儀器飛行能力。「它不像黑鷹，有完整的導航，可以在雲裡面飛，它應該是純目視飛行。」一旦進入雲霧，飛行員只能靠經驗判斷，風險極高。

教官也直言，這類觀光飛行之所以價格低廉，正是因為機型本身簡單、成本低。「你看他說十分鐘，一千多塊台幣就能飛一圈。台灣要飛直升機，成本很貴，但這種飛機便宜、簡單，就像坐計程車上去繞一圈，十分鐘就下來。」

對於安全性，他則直言這類小型陽春直升機確實就是不可能達到足夠的安全。他分享自己在美國的經驗，表示這類直升機因造價和取得門檻低，「在路上開車，旁邊可能就是一個 Mall、一個 Downtown，就停著一台直升機，過一會兒就有人上去開走了。」但相較之下，台灣因航空法規限制，並未開放民眾自由操作這類飛行器，否則也不無可能「有錢人拿來買菜」。他也提到，台灣過去曾有 R44、R22 直升機也有愛好者偷渡零件來台自行組裝，最後遭查獲沒入。

綜合事故狀況與殘骸破壞程度，教官最後再次強調，真正可能導致「整架飛機碎成那樣」的原因，大致只有兩種：「一個是沒有動力，旋翼停了，就像雞蛋掉到地上；第二個是有動力，但天氣不好進雲，讓飛機直接撞山，像過去 Kobe Bryant 的直升機事故一樣。」

他直言，若是有足夠預警、仍具動力，多半還有機會嘗試迫降，「但這次看起來，機械因素佔的比例，可能比較高。」

▲日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿蘇火山直升機傳失事2台灣人失聯！直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間。（圖／翻攝自YouTube／RKK NEWS DIG）