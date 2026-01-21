西班牙又出事！高鐵對撞上修至42死　又爆列車脫軌1死37傷

▲巴塞隆納通勤列車，撞上崩塌擋土牆而脫軌，至少1死37傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

西班牙短短3天內接連發生2起重大事故。該國南部18日因2列高速列車對撞，釀成至少42死，東北部巴塞隆納（Barcelona）近郊20日又有通勤列車脫軌，至少造成1死37傷。

遭擋土牆砸中 通勤列車出軌



最新事故發生在距離巴塞隆納約35分鐘車程的赫利達鎮（Gelida）附近。西班牙鐵路營運商ADIF研判，本周侵襲該國東北部的豪雨，導致一座擋土牆崩塌在鐵軌上，而通勤列車撞上擋土牆後脫軌，釀成死傷。

加泰隆尼亞（Catalonia）緊急服務部門證實至少1人罹難，37名受傷乘客大多集中在第一節車廂，其中5人傷勢嚴重。

目前該路線的列車服務已被暫停，西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）在社群平台上表達哀悼，「向所有罹難者及家屬致上我最深的關懷與慰問。」

▼18日晚間高速列車對撞事故。（圖／路透）



高鐵互撞42死 倖存者憶衝擊瞬間

18日晚間的高鐵對撞案，則是一列載有289名乘客、從馬拉加（Malaga）開往馬德里（Madrid）的高速列車尾部車廂出軌，撞上對向由馬德里開往韋爾瓦（Huelva）的高速列車。第2列列車前2節車廂承受最大衝擊而脫軌，衝下4公尺深斜坡，部分遺體被拋出數百公尺遠。

截至20日，搜救行動仍在進行中，罹難人數已上修至42人，累計83人接受治療後出院，另有39人留院觀察。

瑞典籍乘客強森（Emil Johnson）因肋骨與背部傷勢，坐著輪椅接受《美聯社》採訪，「大概就2、3秒鐘的時間，一切都毀了。我不知道誰生誰死。」一名6歲女童奇蹟生還，但父母、哥哥和表親全數罹難。

▼截至20日搜救仍在進行中。（圖／路透）



全國哀悼3天 肇因仍不明

西班牙目前正進行為期3天的全國哀悼。交通部長普恩特（Oscar Puente）直言18日的事故「確實很奇怪」，因為發生在筆直路段，且2列車都未超速。

目前調查人員發現一段斷裂軌道，但尚未確認是出軌的原因還是結果。內政部長馬拉斯卡（Grande Marlaska）強調「所有假設都有待驗證」，調查人員將分析脫軌處鐵軌，以及第一列列車的輪子。

西班牙擁有全歐洲最長的高鐵里程，向來被視為鐵路運輸典範，如今卻被2起重大事故重創聲譽。普恩特坦言，「這無疑是一次沉重打擊，我必須努力避免影響鐵路網的信譽和實力。」

