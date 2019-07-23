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華聞快遞／上半年生產總值達7千億人民幣！成都GDP年增率長8.2%

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▲華聞快遞／上半年生產總值達7千億人民幣！成都GDP年增率長8.2%（圖／中新社）

▲成都市產業表現出良好發展趨勢。（圖／中新社）

《四川》上半年生產總值達7千億人民幣！成都GDP年增率長8.2%

成都市政府新聞辦公室近日指出，成都2019年上半年實現地區生產總值共7702.37億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年同期增長8.2%；整體來看，上半年成都市經濟運行總體平穩、穩中有進，主要經濟指標好於預期。（中新社）

《海南》實施「一園一策」　支持海口江東新區等四大區域發展

海南省政府22日公布文件指出，以「一園一策」的措施，支持海口江東新區、三亞崖州灣科技城、洋浦經濟開發區和博鰲樂城國際醫療旅遊先行區發展。此外，文件中也顯示，賦予上述園區管理部門相對獨立的事權、財權、人事權，鼓勵其推動體制機制改革，實施實行企業化、市場化的用人制度，建立任期激勵和考核激勵制度。（中新社）

《香港》6月整體通脹率回升至3.3%　食品價格升幅達12.1%

香港特區政府統計處22日公佈最新消費物價指數，今年6月份整體消費物價按年上升3.3%，較5月份的2.8%升幅有所升高；其中，食品價格升幅達12.1%。據悉，若剔除所有香港政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月份的按年升幅為3.2%，較5月份的2.8%高，主要是由於豬肉價格及旅遊費用升幅擴大所導致。（中新社）

《山東》山東省屬企業上半年營收7004億元　年增率增19.34%

山東省29戶省屬企業今年上半年實現營業收入7004億元、利潤總額達352億元、淨利潤244億元，年增率分別增長19.34%、10.97%、5.38%；截至今年6月底，山東省屬企業資產總額達到到30723億元，年增率則增長14.52%。據悉，山東下半年將繼續深化國企改革，支持企業進一步加大投資力度。（中新社）

▲華聞快遞／上半年生產總值達7千億人民幣！成都GDP年增率長8.2%（圖／中新社）

▲山東省屬企業資產總額達到30723億元。（圖／濟南市／中新社）

《北京》陸上半年累計發行新增債券超過2兆人民幣　穩投資支出超過60%

據大陸財政部最新發布的統計數據顯示，大陸全國上半年地方累計發行新增債券為21765億元，佔2019年新增地方政府債務限額30800億元的70.7%；其中6月當月發行規模7170億元，約佔上半年累計發行規模的三分之一，創年內單月發行規模新高；從資金支持領域看，穩投資支出超過60%。（中新社）

《山西》山西上半年GDP年增率長7.2%　「非煤工業」成為工業增長主動力

山西省統計局新聞發言人衛永傑22日透露，「經過初步核算，山西省上半年實現地區生產總值為8357.65億元，按可比價格計算，年增率增長7.2%，超過全國0.9個百分點。」據悉，在山東全省規模以上工業中，非煤工業增長8.0%，對工業增長的貢獻率達到55.6%，非煤工業成為工業增長的主動力。（中新社）

《河南》增速居全省第1位！洛陽上半年地區生產總值年增率長8.3% 

洛陽市統計局指出，洛陽市上半年實現地區生產總值2315億元，按可比價格計算，年增率增長8.3%，分別高於大陸全國、全省2個和0.6個百分點，增速居全省第1位。據悉，作為全省重要工業基地，今年洛陽的經濟結構調整正持續推動當中。（中新社）

《浙江》浙江上半年GDP增​​速達7.1%　高出大陸全國0.8個百分點

浙江全省上半年的生產總值為28256億元，年增率增長7.1%，高出大陸全國GDP增速0.8個百分點。數據顯示，浙江出口份額繼續提升，上半年的進出口總額為14090億元；其中，出口10484億元，年增率長6.6%。此外，浙江對「一帶一路」沿線國家出口達3579億元，增長9.9%，佔該省出口總額的34.1%。（中新社）

▲華聞快遞／上半年生產總值達7千億人民幣！成都GDP年增率長8.2%（圖／中新社）

▲浙江的經濟運行情況正平穩發展中。（圖／杭州某工地／中新社）

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關鍵字：華聞快遞,四川,海南,香港,山東,河南,浙江

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