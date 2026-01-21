　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名朱姓阿公為了幫孫女補身子，騎腳踏車去買菜，回程卻迷路11小時，體力不支倒地。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名朱姓阿公因為孫女難得從日本返台，為了替孫女補補身子，獨自騎乘腳踏車去菜市場採買，車籃放著8公斤食材，結果返程卻迷航，一路從北屯騎到烏日，長達10多公里，體力不支路倒，失聯11小時，讓家屬好擔心，好險人平安。

該名朱姓阿公（89歲）近日一早就騎著腳踏車從住家到北屯水湳市場採買，滿滿幾袋豬肉、雞肉、魚肉、蔬菜甚至餅乾也都買好了，重達8公斤的食材再放置於腳踏車車籃前。

孰料，朱姓阿公中午也沒回家，家人到處苦尋，甚至跑到市場找了1個小時半，都沒發現人。直到晚上8點多，烏日警分局獲報興祥街有民眾路倒，好險傷者朱姓阿公還能跟員警說，自己就是去菜市場買菜，一買就不知道怎麼回家了。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼朱姓阿公家屬在外苦尋未果，結果阿公從北屯騎車到烏日，路程長達10公里。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

原來，朱姓阿公的孫女要從日本返台，阿公疼孫，一早9點多就跑去買菜，要好好幫孫女補一下，結果卻迷航，一路從水湳市場往烏日方向騎乘，時間長達11小時，最終才因體力不支被人發現，緊急送醫，朱姓阿公女兒收到消息，嚇得衝去醫院，好險爸爸沒有事情。

警方說，隨著高齡社會來臨，長者迷途情形日益增加，建議家屬可協助長輩配戴識別手鍊，或在長輩常使用的交通工具（如腳踏車、代步車）安裝定位追蹤器，並讓其隨身攜帶聯絡資訊。謝分局長也強調，家中有記憶力減退的長輩，外出時最好有親友陪同。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休
阿蘇火山直升機多危險？　資深教官嘆：像陽春的雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

快訊／高雄前鎮區民宅火警　女屋主輕微燒燙傷送醫

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

快訊／高雄前鎮區民宅火警　女屋主輕微燒燙傷送醫

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

隧道驚見明星花露水！　老礦工淚憶為蓋屍臭：拼命救回同袍遺體

「SUPER JUNIOR特展」台灣站門票明開搶　高雄5城市應援必拍

阿蘇火山霧太大「無人機出動失敗」　記者親揭：完全看不見

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

Karina見粉絲摔倒 急忙停下..擔心皺眉

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

即／昨才補好！台南五妃街路面又破大洞

師猥褻4女學生　93強制罪改判無罪

更多熱門

相關新聞

阿北買菜腿軟跌坐路旁　警護送平安返家

阿北買菜腿軟跌坐路旁　警護送平安返家

東港鎮一名85歲許姓阿北日前獨自外出買菜，行經延平路時因雙腳無力不支，跌坐在路旁，東港警方發現處理，確認阿北無明顯外傷後，主動攙扶並一路護送返家。讓家屬非常感激。

山區迷路驚魂記　太麻里警憑經驗助一家脫困

山區迷路驚魂記　太麻里警憑經驗助一家脫困

桃園單車騎士切進斑馬線　遭左轉小黃擊落重傷

桃園單車騎士切進斑馬線　遭左轉小黃擊落重傷

台19線多車輾斃2騎士　男「碎骨剩10元硬幣大」

台19線多車輾斃2騎士　男「碎骨剩10元硬幣大」

快訊／台19線衝撞輾斃2騎士！肇逃駕駛抓到了

快訊／台19線衝撞輾斃2騎士！肇逃駕駛抓到了

關鍵字：

阿公買菜孫女迷路腳踏車食材

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面