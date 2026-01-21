孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

▲台中一名朱姓阿公為了幫孫女補身子，騎腳踏車去買菜，回程卻迷路11小時，體力不支倒地。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名朱姓阿公因為孫女難得從日本返台，為了替孫女補補身子，獨自騎乘腳踏車去菜市場採買，車籃放著8公斤食材，結果返程卻迷航，一路從北屯騎到烏日，長達10多公里，體力不支路倒，失聯11小時，讓家屬好擔心，好險人平安。

該名朱姓阿公（89歲）近日一早就騎著腳踏車從住家到北屯水湳市場採買，滿滿幾袋豬肉、雞肉、魚肉、蔬菜甚至餅乾也都買好了，重達8公斤的食材再放置於腳踏車車籃前。

孰料，朱姓阿公中午也沒回家，家人到處苦尋，甚至跑到市場找了1個小時半，都沒發現人。直到晚上8點多，烏日警分局獲報興祥街有民眾路倒，好險傷者朱姓阿公還能跟員警說，自己就是去菜市場買菜，一買就不知道怎麼回家了。

▲▼朱姓阿公家屬在外苦尋未果，結果阿公從北屯騎車到烏日，路程長達10公里。（圖／記者許權毅翻攝）



原來，朱姓阿公的孫女要從日本返台，阿公疼孫，一早9點多就跑去買菜，要好好幫孫女補一下，結果卻迷航，一路從水湳市場往烏日方向騎乘，時間長達11小時，最終才因體力不支被人發現，緊急送醫，朱姓阿公女兒收到消息，嚇得衝去醫院，好險爸爸沒有事情。

警方說，隨著高齡社會來臨，長者迷途情形日益增加，建議家屬可協助長輩配戴識別手鍊，或在長輩常使用的交通工具（如腳踏車、代步車）安裝定位追蹤器，並讓其隨身攜帶聯絡資訊。謝分局長也強調，家中有記憶力減退的長輩，外出時最好有親友陪同。