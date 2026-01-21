　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，鍾佳濱發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（21日）針對審查總統賴清德彈劾案提案內容召開全院委員會，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰，更狂批賴清德不出席是證明心虛、有多怕立法院。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，彈劾要三分之二的立委同意，才能向憲法法庭提出，可明明彈劾案相關程序都已完備，卻要拖到今年5月才投票？而且民眾黨聲稱接下來要展開彈劾案全台巡迴說明會，「就是要藉機巡迴全國，好去搶國民黨縣市長席次」，所以彈劾案根本是打假球，已經成為民眾黨縣市長參選人的起跑舞台，「國民黨不要傻傻的」。

立法院今天召開全院委員會，審查總統賴清德彈劾案的提案內容，由立法院長韓國瑜主持，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰。總統府昨天下午回函立法院，告知總統不予列席，因此一早國民黨團備妥賴皇「清德宗」人形立牌放置議場，民眾黨團則準備「賴世凱」人形立牌和彈劾文，如同左右護法放置在發言台旁邊。

民進黨團幹事長鍾佳濱發言時表示，提案說明的立委及第一位發言委員，都不斷強調這是歷史性一刻，但從其發言中可見，這已經成為民眾黨縣市長參選人的舞台，或是一群即將告別立法院立委的臨別贈言場所。他舉例，例如民眾黨立委張啓楷發言時，大部分篇幅都在向嘉義鄉親喊話，強調嘉義鄉親權益在立法院受到執政黨剝奪等，但這跟總統彈劾案有什麼相關？批民眾黨一位是「昌」皇逃跑，另一位是一「啓」落跑。

鍾佳濱指出，日本首相高市早苗認為執政黨在國會席次不足，因此宣布解散眾議院重選，訴諸人民裁判。雖然台灣不是內閣制，但也有類似機制，當立法院認為行政院已經不被信任，國會多數可以發起倒閣，再由總統解散國會，交由最新民意用選票決定新國會，但台灣在野黨沒有這樣做，因為不敢賭上政治生命循憲政機制提出倒閣，所以只敢提出彈劾案。

鍾佳濱說，彈劾要二分之一的立委提議，且三分之二的立委同意後，才能向憲法法庭提出，「提出彈劾，再指責被彈劾人沒有來，你認為你過得了三分之二嗎？」

鍾佳濱更直言，民眾黨聲稱接下來要到全國舉辦彈劾案巡迴說明，明明彈劾案相關程序都已完備，卻要拖到今年5月才投票，「你現在拿不到三分之二支持，難道5月拿得到？」國民黨不要傻傻的，民眾黨藉彈劾案進行全國巡迴時，就是要去搶國民黨縣市長席次，所以彈劾案根本是打假球，已經成為民眾黨縣市長參選人的起跑舞台。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

柯志恩能贏賴瑞隆　藍揭翻轉高雄勝法：吸「反新潮流」的淺綠票

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

柯志恩能贏賴瑞隆　藍揭翻轉高雄勝法：吸「反新潮流」的淺綠票

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

隧道驚見明星花露水！　老礦工淚憶為蓋屍臭：拼命救回同袍遺體

「SUPER JUNIOR特展」台灣站門票明開搶　高雄5城市應援必拍

阿蘇火山霧太大「無人機出動失敗」　記者親揭：完全看不見

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

【陳三歲吐舌笑翻網】開箱造型提燈K到她頭！　陳其邁慘遭小馬尾妹狠瞪

政治熱門新聞

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

立法院仍不審總預算、軍購條例　行政院：國防量能被雙重封殺

更多熱門

相關新聞

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

立法院今（21日）針對審查總統賴清德彈劾案提案內容召開全院委員會，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰，更狂批賴清德不出席是證明心虛、有多怕立法院。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，立委跟立法院「得」邀請被彈劾人出席說明，但藍白卻一再造謠、誤用相關法條，甚至造成資訊扭曲。民進黨政策會執行長吳思瑤則釋出現場照大酸，藍白要總統到立院列席，結果議場白8席空蕩蕩，藍54席現場只有小貓4隻，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看，「民進黨不為這場鬧劇背書。除了發言代表，我們全員不出席」。

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

關鍵字：

鍾佳濱彈劾賴清德民眾黨國民黨2026大選2026縣市長

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面