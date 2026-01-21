總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（21日）針對審查總統賴清德彈劾案提案內容召開全院委員會，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰，更狂批賴清德不出席是證明心虛、有多怕立法院。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，彈劾要三分之二的立委同意，才能向憲法法庭提出，可明明彈劾案相關程序都已完備，卻要拖到今年5月才投票？而且民眾黨聲稱接下來要展開彈劾案全台巡迴說明會，「就是要藉機巡迴全國，好去搶國民黨縣市長席次」，所以彈劾案根本是打假球，已經成為民眾黨縣市長參選人的起跑舞台，「國民黨不要傻傻的」。

立法院今天召開全院委員會，審查總統賴清德彈劾案的提案內容，由立法院長韓國瑜主持，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰。總統府昨天下午回函立法院，告知總統不予列席，因此一早國民黨團備妥賴皇「清德宗」人形立牌放置議場，民眾黨團則準備「賴世凱」人形立牌和彈劾文，如同左右護法放置在發言台旁邊。

民進黨團幹事長鍾佳濱發言時表示，提案說明的立委及第一位發言委員，都不斷強調這是歷史性一刻，但從其發言中可見，這已經成為民眾黨縣市長參選人的舞台，或是一群即將告別立法院立委的臨別贈言場所。他舉例，例如民眾黨立委張啓楷發言時，大部分篇幅都在向嘉義鄉親喊話，強調嘉義鄉親權益在立法院受到執政黨剝奪等，但這跟總統彈劾案有什麼相關？批民眾黨一位是「昌」皇逃跑，另一位是一「啓」落跑。

鍾佳濱指出，日本首相高市早苗認為執政黨在國會席次不足，因此宣布解散眾議院重選，訴諸人民裁判。雖然台灣不是內閣制，但也有類似機制，當立法院認為行政院已經不被信任，國會多數可以發起倒閣，再由總統解散國會，交由最新民意用選票決定新國會，但台灣在野黨沒有這樣做，因為不敢賭上政治生命循憲政機制提出倒閣，所以只敢提出彈劾案。

鍾佳濱說，彈劾要二分之一的立委提議，且三分之二的立委同意後，才能向憲法法庭提出，「提出彈劾，再指責被彈劾人沒有來，你認為你過得了三分之二嗎？」

鍾佳濱更直言，民眾黨聲稱接下來要到全國舉辦彈劾案巡迴說明，明明彈劾案相關程序都已完備，卻要拖到今年5月才投票，「你現在拿不到三分之二支持，難道5月拿得到？」國民黨不要傻傻的，民眾黨藉彈劾案進行全國巡迴時，就是要去搶國民黨縣市長席次，所以彈劾案根本是打假球，已經成為民眾黨縣市長參選人的起跑舞台。